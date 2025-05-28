Стал только лучше: как сейчас выглядит красавчик-меджай из фильмов "Мумия"

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Рик О’Коннелл, бывший капитан Французского иностранного легиона, с легкой руки библиотекаря и археолога Иви Карнахан и ее братца Джонатана становится искателем приключений: они страстно мечтают попасть и обследовать Город мертвых, в котором Рик в прошлом имел несчастье побывать.
Так завязывается история, которая в 1999 году покорила миллионы фанатов по всему миру и нашла свое отражение в фильме "Мумия". Он собрал в себе все - обаятельных персонажей, крутые спецэффекты, мистическую тайну, нетривиальные любовные линии и колорит мифов Древнего Египта. Зрители приняли "Мумию" и ее продолжение, фильм "Мумия возвращается" (2001), с большой благосклонностью.
В обеих лентах союзника Рика, Иви и Джонатана, лидера меджаев, некогда элитных охранников самого фараона, а теперь - стражей воскресшего из мертвых жреца Имхотепа, по имени Ардет Бей сыграл израильский актер Одед Фер. Главред расскажет, как меджай из "Мумии" выглядит сейчас, и как сложилась его судьба.
Главный меджай хоть и был второстепенным персонажем, но играл важную роль в развитии сюжета обеих "Мумий". Что же касается самого Одеда Фера, то роль Ардета стала для него судьбоносной - именно с нее начался его путь в большом кино.
На момент съемок первого фильма Феру было всего 29 лет и это была его первая серьезная роль в кино. Сегодня Одеду 54. Она активно снимается в кино и сериалах - на его счету около восьмидесяти ролей. Среди самых известных работ фильмы "Мужчина по вызову", "Обитель зла" (вторая, третья и пятая части), "Кухня", сериалы "Зачарованные", "ФБР", "Звездный путь: Дискавери", "Черный список" и др.
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