"Срок пошел на пользу": продюсер рассказал, где и за сколько снимается Ефремов

Кратко:
- Не все коллеги Ефремова обрадовались его возвращению
- Ефремов пытается монетизировать свою историю
- Ефремов, вероятно, планирует дать эксклюзивное интервью
Российский актер Михаил Ефремов, который высказывал желание воевать на стороне террористической РФ, после выхода из колонии задействован в съемках двух кинопроектов. Об этом рассказал продюсер Сергей Дворцов, пишут росСМИ.
По его словам, что не все коллеги Ефремова обрадовались его возвращению. Однако режиссеры, которые изъявили желание с ним сотрудничать, готовы платить ему от трех миллионов рублей за съемочный день.
"Ефремов пытается монетизировать свою историю, безусловно. Он сейчас снимется в двух кинокартинах, играет одну из главных ролей. Михаил поменял райдер, условия своей работы с кинокомпаниями. Срок пошел ему на пользу в каком-то смысле. Он начинает жизнь с чистого листа", - заявил Дворцов.
Продюсер добавил, что Ефремов, вероятно, планирует дать эксклюзивное интервью о жизни после ДТП, виновником которого он стал в 2020 году. Дворцов считает, что актер не общается с прессой после условно-досрочного освобождения (УДО), чтобы увеличить стоимость будущего эксклюзива.
"Его молчание можно приравнять к попытке увеличить стоимость интервью. История Михаила неоднозначная, за эксклюзив у нас даются большие суммы", - сообщил Дворцов.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что Михаил Ефремов и Софья Кругликова откладывали официальное оформление развода. Актер опасается, что это привлечет повышенное внимание СМИ. В то же время, путинист уже развелся и закрутил новый роман.
Также журналисты раскрыли детали интрижки Ефремова с актрисой, которая моложе его на 20 лет. Пара скрывает свои отношения, но появилась вместе в неожиданном месте, оставив автографы поклонникам.
Вас может заинтересовать:
- "Снится один и тот же сон": Бритни Спирс обратилась к больному Элтону Джону
- "Гражданская позиция - такое дело": на защиту Каменских встала звездная крестная
- Спустя 10 лет: Тина Кароль расстрогала фотографиями со взрослым сыном
О персоне: Михаил Ефремов
Михаил Ефремов - советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр, телеведущий; заслуженный артист РФ (1995), лауреат Государственной премии РФ (2001), двух кинопремий "Ника" (2002, 2016) и премии "ТЭФИ" (2017), сообщает Википедия.
Ефремов родился 10 ноября 1963 года в Москве в театральной семье - актёра Олега Ефремова (1927-2000) и актрисы театра "Современник" Аллы Покровской (1937-2019). Дедушка Михаила Ефремова - оперный режиссёр Борис Покровский. Ефремов снялся в десятках кинофильмах, а также играл многие роли в театре.
Артист, который играл в "Антикиллере", "Солдатах" и других российских фильмах и сериалах, до "пьяного" ДТП не поддерживал политику Путина. В 2014 году он осудил оккупацию Крыма, а в 2015 году попал в "Белый список" Минкульта Украины, куда вносили фамилии культурных деятелей, не поддерживающих режим Кремля.
Также Ефремов критиковал Путина и читал стихи в рамках проекта "Гражданин поэт", в которых его высмеивал. Тогда актера считали оппозиционером.
Однако позже Ефремов оправдался за высмеивания Путина.
"Я не имею отношения к оппозиции, не имею отношения к политике. Ничего не имею против личности Путина. Почему я должен плохо относиться к человеку, который нас кормит - нас, людей искусства, деятелей кино... Я артист, клоун, а не оппозиционер. Это моя работа", - передавал слова Ефремова его адвокат.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред