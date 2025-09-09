"Срок пошел на пользу": продюсер рассказал, где и за сколько снимается Ефремов

Актер не общается с прессой после условно-досрочного освобождения, чтобы увеличить стоимость будущего эксклюзива.

Ефремов пытается монетизировать свою историю / коллаж: Главред, фото: imdb.com, Starface.ru

Не все коллеги Ефремова обрадовались его возвращению

Ефремов пытается монетизировать свою историю

Ефремов, вероятно, планирует дать эксклюзивное интервью

Российский актер Михаил Ефремов, который высказывал желание воевать на стороне террористической РФ, после выхода из колонии задействован в съемках двух кинопроектов. Об этом рассказал продюсер Сергей Дворцов, пишут росСМИ.

По его словам, что не все коллеги Ефремова обрадовались его возвращению. Однако режиссеры, которые изъявили желание с ним сотрудничать, готовы платить ему от трех миллионов рублей за съемочный день.

"Ефремов пытается монетизировать свою историю, безусловно. Он сейчас снимется в двух кинокартинах, играет одну из главных ролей. Михаил поменял райдер, условия своей работы с кинокомпаниями. Срок пошел ему на пользу в каком-то смысле. Он начинает жизнь с чистого листа", - заявил Дворцов.

Продюсер добавил, что Ефремов, вероятно, планирует дать эксклюзивное интервью о жизни после ДТП, виновником которого он стал в 2020 году. Дворцов считает, что актер не общается с прессой после условно-досрочного освобождения (УДО), чтобы увеличить стоимость будущего эксклюзива.

"Его молчание можно приравнять к попытке увеличить стоимость интервью. История Михаила неоднозначная, за эксклюзив у нас даются большие суммы", - сообщил Дворцов.

Ранее Главред сообщал, что Михаил Ефремов и Софья Кругликова откладывали официальное оформление развода. Актер опасается, что это привлечет повышенное внимание СМИ. В то же время, путинист уже развелся и закрутил новый роман.

Также журналисты раскрыли детали интрижки Ефремова с актрисой, которая моложе его на 20 лет. Пара скрывает свои отношения, но появилась вместе в неожиданном месте, оставив автографы поклонникам.

О персоне: Михаил Ефремов Михаил Ефремов - советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр, телеведущий; заслуженный артист РФ (1995), лауреат Государственной премии РФ (2001), двух кинопремий "Ника" (2002, 2016) и премии "ТЭФИ" (2017), сообщает Википедия. Ефремов родился 10 ноября 1963 года в Москве в театральной семье - актёра Олега Ефремова (1927-2000) и актрисы театра "Современник" Аллы Покровской (1937-2019). Дедушка Михаила Ефремова - оперный режиссёр Борис Покровский. Ефремов снялся в десятках кинофильмах, а также играл многие роли в театре. Артист, который играл в "Антикиллере", "Солдатах" и других российских фильмах и сериалах, до "пьяного" ДТП не поддерживал политику Путина. В 2014 году он осудил оккупацию Крыма, а в 2015 году попал в "Белый список" Минкульта Украины, куда вносили фамилии культурных деятелей, не поддерживающих режим Кремля. Также Ефремов критиковал Путина и читал стихи в рамках проекта "Гражданин поэт", в которых его высмеивал. Тогда актера считали оппозиционером. Однако позже Ефремов оправдался за высмеивания Путина. "Я не имею отношения к оппозиции, не имею отношения к политике. Ничего не имею против личности Путина. Почему я должен плохо относиться к человеку, который нас кормит - нас, людей искусства, деятелей кино... Я артист, клоун, а не оппозиционер. Это моя работа", - передавал слова Ефремова его адвокат.

