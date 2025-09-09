Спустя 10 лет: Тина Кароль расстрогала фотографиями со взрослым сыном

Вы узнаете:
- Тина Кароль опубликовала фото с сыном
- Как изменился Вениамин Огир
Украинская певица Тина Кароль восхитила поклонников трогательными фотографиями с единственным сыном Вениамином Огиром. 16-летний наследник артистки недавно приезжал в Украину повидать звездную маму. Тина поделилась снимками в своем Instagram.
Кароль вместе с сыном повторила кадр с фотосессии десятилетней давности и показала, насколько повзрослел и возмужал ее ребенок. На фото Тина нежно поднимает рукой подбородок сына. Единственное отличие — теперь Вениамину пришлось сесть, чтобы поза полностью совпала с оригиналом.
"Ты мое вдохновение", — подписала публикацию певица.
Кроме того, Тина сделала несколько снимков с сыном возле их семейного дома. На кадрах артистка со счастливой улыбкой тискает его щеки и позирует вместе с Вениамином на крыльце. Фотографии получились очень тёплыми, домашними и наполненными летней атмосферой.
Для фотосессии мама и сын выбрали несколько образов. Кароль сияла в минималистичном белом платье, а также в двух комплектах: ультракороткий топ с длинной юбкой в белом цвете и ансамбль в сочетании зеленого и розового.
Аутфиты Вениамина были подобраны так, чтобы гармонично сочетаться с луками звездной мамы. Он позировал в стильном шоколадном костюме и в нескольких комплектах из рубашек и шорт, цветовая гамма которых перекликалась с нарядами певицы.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Раньше Главред сообщал, что украинский телеведущий Юрий Горбунов опубликовал архивное фото с Тиной Кароль, на котором певицу можно и не узнать. Фотография доказывает, что Тина за время карьеры часто экспериментировала со стилем и не боялась ярких образов.
Также Тина Кароль рассказала, какие ожидания возлагает на своего сына Вениамина, который учится в Великобритании. По словам певицы, меньше всего она хотела, чтобы звездный ребенок стал мажором. Она рассказала, какие науки изучает Вениамин за границей и оправдывает ли он ее надежды.
Вас может заинтересовать:
- Перепела Ротару: Сердючка неожиданно исполнила бессмертный хит Мозгового
- По цене "однушки" в Киеве: что известно про обручальное кольцо Даши Квитковой
- "Гражданская позиция - такое дело": на защиту Каменских встала звездная крестная
О персоне: Тина Кароль
Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред