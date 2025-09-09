Спустя 10 лет: Тина Кароль расстрогала фотографиями со взрослым сыном

Тина Кароль показала сына 10 лет назад и сейчас.

Тина Кароль с сыном Вениамином Огиром возле семейного дома / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тина Кароль

Вы узнаете:

Тина Кароль опубликовала фото с сыном

Как изменился Вениамин Огир

Украинская певица Тина Кароль восхитила поклонников трогательными фотографиями с единственным сыном Вениамином Огиром. 16-летний наследник артистки недавно приезжал в Украину повидать звездную маму. Тина поделилась снимками в своем Instagram.

Кароль вместе с сыном повторила кадр с фотосессии десятилетней давности и показала, насколько повзрослел и возмужал ее ребенок. На фото Тина нежно поднимает рукой подбородок сына. Единственное отличие — теперь Вениамину пришлось сесть, чтобы поза полностью совпала с оригиналом.

"Ты мое вдохновение", — подписала публикацию певица.

Тина Кароль с сыном Вениамином Огиром 10 лет назад и сейчас / фото: instagram.com, Тина Кароль

Кроме того, Тина сделала несколько снимков с сыном возле их семейного дома. На кадрах артистка со счастливой улыбкой тискает его щеки и позирует вместе с Вениамином на крыльце. Фотографии получились очень тёплыми, домашними и наполненными летней атмосферой.

Тина Кароль и Вениамин Огир - фотосессия / фото: instagram.com, Тина Кароль

Для фотосессии мама и сын выбрали несколько образов. Кароль сияла в минималистичном белом платье, а также в двух комплектах: ультракороткий топ с длинной юбкой в белом цвете и ансамбль в сочетании зеленого и розового.

Тина Кароль и Вениамин Огир - луки / фото: instagram.com, Тина Кароль

Аутфиты Вениамина были подобраны так, чтобы гармонично сочетаться с луками звездной мамы. Он позировал в стильном шоколадном костюме и в нескольких комплектах из рубашек и шорт, цветовая гамма которых перекликалась с нарядами певицы.

Раньше Главред сообщал, что украинский телеведущий Юрий Горбунов опубликовал архивное фото с Тиной Кароль, на котором певицу можно и не узнать. Фотография доказывает, что Тина за время карьеры часто экспериментировала со стилем и не боялась ярких образов.

Также Тина Кароль рассказала, какие ожидания возлагает на своего сына Вениамина, который учится в Великобритании. По словам певицы, меньше всего она хотела, чтобы звездный ребенок стал мажором. Она рассказала, какие науки изучает Вениамин за границей и оправдывает ли он ее надежды.

О персоне: Тина Кароль Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

