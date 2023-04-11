"Спартак Суббота оказался аферистом": в Сети пожар из-за разоблачения популярного психолога

Автор шоу "Подкаст терапия" Спартак Суббота, ставший известным после начала полномасштабного вторжения, оказался мошенником и самозванцем.
Как говорится в обширном исследовании молодежного онлайн-медиа "Свідомі", популярный психолог и врач-психиатр годами выдавал себя кандидатом психологических наук.
"7 месяцев я расследовал инфо аферу, которую годами строил Спартак Суббота. Возможно, речь идет об одной из самых масштабных и скандальных историй лжи в медиапространстве Украины. Неосмотрительность десятков СМИ помогла Спартаку Субботе создать бутафорский образ и успешно его монетизировать. Даже во время войны", - пишет психотерапевт Илья Полуденный, который провел расследование и поделился его результатами на своей странице Facebook.
Илья опубликовал пятисерийный документальный фильм "Сатердей. Человек, играющий спектакль", в котором раскрывает ложные факты из биографии Спартака.
"Спартак Суббота годами выдавал себя кандидатом психологических наук. Он защитился в ХМАПО 7 декабря 2021 года, научную степень официально получил 7 апреля 2022 года. Но с 2017 года выходило множество материалов, где Спартак указывается как кандидат психологических наук", - говорит Илья.
Кто такой Илья Полуденный
Илья Полуденный — соавтор книг "Простыми словами", написанных вместе с журналистом и писателем Марком Ливиным, экс-участник одноименного подкаста, соучредитель онлайн-платформы психотерапии. Имеет большой опыт психологического консультирования и диагностической работы в различных проектах.
Также он добавляет, что Спартак Суббота лжет о своих научных регалиях.
"Он заявил, что его статью в Sсоpus опубликовали. Но в базе Scopus не проиндексировано ни одной научной статьи, автором которой был бы Спартак Суббота", - заявил Илья.
Кто такой Спартак Суббота
По его словам, Суббота не является когнитивно-поведенческим терапевтом и схема-терапевтом, поскольку не является членом УАКПТ с 2020 года, а также не является аккредитованным специалистом. А по правилам этого сообщества человек без аккредитации не имеет права называть себя таким специалистом.
"Спартак Суббота потерял членство в ассоциации в том числе и из-за того, что грубо нарушал этику, вступая в эротические отношения с клиентками. Скорее всего, таких случаев было не менее 4", - заявляет Полуденный.
Также расследователь утверждает, что Спартак Суббота никогда не работал в Службе безопасности Украины, хотя работал в "СБУ" - частной охранной фирме ООО "Союз Безопасности Украины".
Кто такой Спартак Суббота
Спартак Суббота - является популярным экспертом в Сети, принимал участие в различных проектах, был колумнистом во многих изданиях, а также советником Министра здравоохранения. За последние месяцы он подкрепил свою популярность благодаря участию в Youtube-проекте Подкаст-терапия, ведущим которого он является вместе с юмористом и актером Евгением Яновичем. В своих видео они обсуждают психологические тематики и отвечают на вопросы зрителей.
Также Илья говорит, что настоящее имя Спартака от рождения - Александр. Он сменил его примерно в 2014 году после завершения базового высшего образования.
"Спартак Суббота годами выдает себя за врача-психиатра и медицинского психолога. Спартак - самозванец, он не учился ни в одном медицинском вузе и, тем более в НМУ имени А.А. Богомольца. Везде, где он называет себя врачом-психиатром, он лжет прямо в глаза", - заявляет Полуденный.
Суббота учился в НПУ имени М. П . Драгоманова по специальности "психология" и получил квалификационный уровень "бакалавр". Расследователю не удалось найти факты, подтверждающие наличие медицинского образования у Спартака.
"Также Суббота лукавил, когда заявлял в январе 2022 года в интервью на YouTube-канале "Розмова", что он не разбирается в политике". Поскольку Спартак работал в Институте когнитивного моделирования, которое могло быть связано с пророссийским ОПЗЖ", - сказал Полуденный.
Спартак Субботы ответил на скандал
"Это не первый хейт с которым я сталкиваюсь. Я это переживу, но я не позволю оскорблять свою аудиторию, обзывать ее и делать выводы по поводу людей, которые меня слушают. Это какие-то неправильные выводы. Я со всем могу смириться, кроме обид в сторону моих близких людей и моей аудитории. Если человек завидует или чем-то недоволен, то это его персональная проблема", - заявил Спартак в Instagram.
Также отметим, что в издательстве "Вихола", в котором в 2021 году вышла книга Субботы "Припини це. Як розпізнати насильство та протидіяти йому", заявили, что обратились к Спартаку с просьбой объяснить изложенные в статье факты.
В Сети скандал из-за Субботы
Множество пользователей соцсетей оставили гневные комментарии под постом с публикацией Полуденного, люди возмущаются поведением Субботы. Впрочем, некоторые обвиняют Полуденного в предвзятости, потому что он, якобы, "видит в Спартаке конкурента".
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