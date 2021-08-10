Создатели Крепостной объяснили, зачем заменили актрису главной роли

Сериал Крепостная / СТБ

Спустя полгода после замены Катерины Ковальчук Соней Присс на роли Кати Вербицкой в сериале Крепостная, руководство телеканала СТБ ответило на слухи о причинах такого решения.

Как сообщила директор телеканала СТБ Людмила Семчук в комментарии Детектор Медиа, они заменили Катерину Ковальчук из-за ее "загруженности".

"С продюсерской точки зрения это очень сложный проект. Нужно свести натуру, которая подходит для съемок, и всех актеров, учесть все ковидные ограничения и успеть в запланированный срок в эфир. Все эти факторы формируют определенный календарно-постановочный план, за который мы не можем выходить. И так получилось, что у Кати Ковальчук в это время большой, знаковый для нее проект, от которого она не готова отказываться. Поэтому мы подумали и совместно приняли решение, что у нас будет новая актриса", - заявила она.Читайте такжеКатерина Ковальчук объяснила, почему ушла с главной роли Крепостной

Семчук тепло отозвалась о работе с Катериной Ковальчук.

"Мы очень благодарны Кати Ковальчук, она действительно помогла нам реализовать образ крепостной Кати: трогательной, милой девушки, которую все полюбили. Но этот образ в первую очередь был создан сценаристами и актеру дали, что сыграть. В этом году у нас не менее напряженное продолжение истории ", - сказала она.

Реклама

Людмила Семчук также опровергла версию о том, что замена актрисы произошла из-за цены услуг Катерины Ковальчук.

"Да, у нас были переговоры и по гонорару. Но речь не шла о деньгах за рамками рыночных. Для нас ключевыми стали даты. Тот график, который мы могли позволить себе с Катей, тянул за собой расходы на более длительный производственный период и производственный бюджет становился просто невозможным ", - подчеркнула она.

Как ранее сообщал Главред, о замене Катерины Ковальчук Соней Присс заявили еще в 2020 году. Мы рассказали о том, что известно об актрисе Соне ПРисс, и какие роли она ранее исполняла.