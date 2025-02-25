Совсем не малыши: как сейчас выглядят главные герои фильма "Дети шпионов"

За 24 года изменились не только Кармен и Джуни, но и их шпионы-родители.

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Дети шпионов тогда и сейчас - как выглядят актеры / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, imdb.com

Кратко:

В марте 2001 года состоялась премьера фильма "Дети шпионов"

Актеры, сыгравшие главные роли, за почти четверть века сильно изменились

Весной шпионская комедия "Дети шпионов" отпразднует свое 24-летие. В начале двухтысячных семейный фильм про приключения семьи Кортес покорил множество зрителей. Критики отмечали уникальность картины - нетривиальность сюжета, отсутствие пошлости и непременный хэппи-энд без привкуса натянутости собрали перед экранами тысячи детей и их родителей.

После исчезновения родителей Кармен и Джуни оказываются втянуты в серьезную заварушку. Оказывается, что их мама и папа - бывшие секретные агенты, которые обменяли опасные задания на домашний уют. Впрочем, загадочное прошлое преследует Грегорио Кортеса и его жену, и теперь их детям при помощи брата Грегорио Исидора приходится спасать весь мир от опасности "Третьего мозга".

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После оглушительного успеха первого фильма "Дети шпионов" стали кинофраншизой - на экраны вышли еще два фильма про Кармен и Джуни Кортес и их многочисленных родственников, коллег по Организации Супер Шпионов и амбициозных злодеев.

Главред покажет, как выглядят главные герои "Детей шпионов" тогда и сейчас.

Кармен и Джуни (Грегорио-младший) Кортес - Алекса Вега и Дэрил Сабара

Алексе Веге на момент съемок первого фильма было 13 лет, а Дэрилу Сабаре - 9 / коллаж: Главред, фото: imdb.com, ua.depositphotos.com, instagram.com/darylsabara

Грегорио Кортес - Антонио Бандерас

Антонио Бандерас сыграл Грегорио Кортеса - секретного агента и члена научной группы, которая работала над созданием ИИ / коллаж: Главред, фото: imdb.com, ua.depositphotos.com

Ингрид Кортес - Карла Гуджино

Карла Гуджино стала "киномамой" для Кармен и Джуни / коллаж: Главред, фото: imdb.com, ua.depositphotos.com

Исидор "Мачете" Кортес - Дэнни Трехо

Дэнни Трехо - изобретатель и брат Грегорио, с которым поссорился задолго до событий в фильме / коллаж: Главред, фото: imdb.com, ua.depositphotos.com

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