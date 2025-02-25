Совсем не малыши: как сейчас выглядят главные герои фильма "Дети шпионов"

Кратко:
- В марте 2001 года состоялась премьера фильма "Дети шпионов"
- Актеры, сыгравшие главные роли, за почти четверть века сильно изменились
Весной шпионская комедия "Дети шпионов" отпразднует свое 24-летие. В начале двухтысячных семейный фильм про приключения семьи Кортес покорил множество зрителей. Критики отмечали уникальность картины - нетривиальность сюжета, отсутствие пошлости и непременный хэппи-энд без привкуса натянутости собрали перед экранами тысячи детей и их родителей.
После исчезновения родителей Кармен и Джуни оказываются втянуты в серьезную заварушку. Оказывается, что их мама и папа - бывшие секретные агенты, которые обменяли опасные задания на домашний уют. Впрочем, загадочное прошлое преследует Грегорио Кортеса и его жену, и теперь их детям при помощи брата Грегорио Исидора приходится спасать весь мир от опасности "Третьего мозга".
После оглушительного успеха первого фильма "Дети шпионов" стали кинофраншизой - на экраны вышли еще два фильма про Кармен и Джуни Кортес и их многочисленных родственников, коллег по Организации Супер Шпионов и амбициозных злодеев.
Главред покажет, как выглядят главные герои "Детей шпионов" тогда и сейчас.
Кармен и Джуни (Грегорио-младший) Кортес - Алекса Вега и Дэрил Сабара
Грегорио Кортес - Антонио Бандерас
Ингрид Кортес - Карла Гуджино
Исидор "Мачете" Кортес - Дэнни Трехо
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