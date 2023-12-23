Соседка напала на голивудского актера и хотела задушить его

Женщина ворвалась в дом актера и принялась душить его.

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Чарли Шин попал в неприятную ситуацию / Коллаж Главред, фото Instagram/charliesheen

В США правоохранительные органы сообщили, что соседка голливудского актера Чарли Шина, 47-летняя женщина, ворвалась в его дом и напала на него.

По информации TMZ, она порвала рубашку Чарли и попыталась задушить его, а затем вернулась в свой дом.

Сам актер, который не пострадал, не понимает, что послужило причиной инцидента, но, очевидно, это не первая его проблема с ней. Он сказал полицейским, что, по его мнению, та же самая женщина недавно облила его машину какой-то липкой жидкостью.

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Стало также известно, что за день до нападения женщина выбросила мусор перед дверью Чарли.

В конце концов женщину арестовали у нее дома и привлекли к ответственности за нападение с применением оружия и кражу со взломом за то, что она якобы ворвалась в дом и напала на него.

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