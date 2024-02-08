Солистка А-студио беременна в третий раз

Сообщается, что Кэти Топурия станет многодетной мамой уже через два месяца.

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Топурия станет многодетной мамой в скором времени / Коллаж Главред, фото Instagram/keti_one_official

Солистка российской группы А-студио, грузинская певица Кэти Топурия ожидает третьего ребенка.

По информации российских пропагандистских СМИ, рожать она собирается от своего мужа-бизнесмена Льва Деньгова, который несколько лет назад бросил первую жену с умирающим ребенком.

"Все так, Кэти, действительно, ждет ребенка. Пополнение они с мужем планировали, очень хотели еще детей. Поэтому оба на седьмом небе от счастья. И, кстати, месяц — тоже седьмой. Беременность протекает довольно легко, Кэти продолжает периодически выступать на закрытых мероприятиях, но воздерживается от светских выходов и больших концертов. Знаю, что в декрет планирует уйти незадолго до родов, как было и в прошлый раз, сейчас они с мужем активно готовятся к долгожданному событию", - сообщил неизвестный источник.

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Топурия воспитывает дочь Оливию от первого брака и трехлетнего мальчика Адама от бизнесмена Деньгова.

Напомним, ранее Кэти Топурия родила мальчика. Она родила в московском роддоме, и сразу же опубликовала фото с ним на своей странице в Instagram. Она назвала имя и дату рождения. "Adam 21/01/21", - написала она на фото, на котором запечатлена ее рука и маленькие ножки новорожденного малыша.

Ранее украинская певица Джамала поделилась неожиданной и приятной новостью. Артистка станет матерью в третий раз.

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