Собрались за третьим: Федишин заинтриговала заявлением о ребенке

Вкратце:
- Ирина Федишин с мужем воспитывает двоих сыновей
- Пару не оставляют мысли о третьем ребенке
В июле 2026 года украинская певица Ирина Федишин и ее муж Виталий отпразднуют двадцатую годовщину свадьбы. За время их супружеской жизни у пары появилось двое сыновей - Юрий (2011) и Олег (2015).
Недавно в беседе с Люкс ФМ артистка призналась, что ее искренне удивляет, как быстро выросли ее дети. К тому же она ощущает в себе силы на воспитание еще одного ребенка. Ее муж разделяет ее мечту - Виталий хотел бы стать папой доченьки.
"Я все думаю, что мы такие молодые, ого-го! А жизнь идет, и ты смотришь на сына, а он уже выше тебя. Хотя Юрчику 14, скоро 15. Но я вижу себя еще мамой младенца. Это возможно, жизнь покажет. Он (Виталий) очень хочет дочь. Что ж, поживем — увидим", - поделилась исполнительница.
О персоне: Ирина Федишин
Ирина Федишин - украинская певица, поэт-песенник, композитор. Выпустила 6 альбомов и три сборника. Дважды получала премию "Песня года" (2017, 2021). Принимала участие в шоу "Голос країни-8".
