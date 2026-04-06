Собрались за третьим: Федишин заинтриговала заявлением о ребенке

В канун 20-летия со дня свадьбы Ирина Федишин задумалась о пополнении в семье.

https://stars.glavred.info/sobralis-za-tretim-fedishin-zaintrigovala-zayavleniem-o-rebenke-10754807.html Ссылка скопирована

Ирина Федишин муж - певица мечтает о третьем ребенке

Вкратце:

В июле 2026 года украинская певица Ирина Федишин и ее муж Виталий отпразднуют двадцатую годовщину свадьбы. За время их супружеской жизни у пары появилось двое сыновей - Юрий (2011) и Олег (2015).

Недавно в беседе с Люкс ФМ артистка призналась, что ее искренне удивляет, как быстро выросли ее дети. К тому же она ощущает в себе силы на воспитание еще одного ребенка. Ее муж разделяет ее мечту - Виталий хотел бы стать папой доченьки.

видео дня

"Я все думаю, что мы такие молодые, ого-го! А жизнь идет, и ты смотришь на сына, а он уже выше тебя. Хотя Юрчику 14, скоро 15. Но я вижу себя еще мамой младенца. Это возможно, жизнь покажет. Он (Виталий) очень хочет дочь. Что ж, поживем — увидим", - поделилась исполнительница.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Читайте также:

О персоне: Ирина Федишин Ирина Федишин - украинская певица, поэт-песенник, композитор. Выпустила 6 альбомов и три сборника. Дважды получала премию "Песня года" (2017, 2021). Принимала участие в шоу "Голос країни-8".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред