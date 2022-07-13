Смеялись все: Кошевой рассказал бойцами ВСУ нецензурный анекдот об Арестовиче

Кошевой рассказал бойцами ВСУ нецензурный анекдот об Арестовиче / скрнишот

Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой вместе с коллегами выступил перед бойцами ВСУ.

Во время концерта для украинских бойцов руководитель студии "Квартал 95" рассказал анекдот, в котором упомянул советника главы Офиса президента Алексея Арестовича.

"Встречаются Белоснежка, Дюймовочка и [человек, который много говорит - незенз.]. Дюймовочка говорит: "Я самая маленькая". Белоснежка говорит: "Я самая красивая". [Человек, который много говорит - незенз.] говорит: "Ну, у меня по имени все понятно". Идут они в "Дом Правды", приходят, побыли там. Выбегает в истерике Дюймовочка и говорит: "Оказывается, я не самая маленькая, есть еще Мальчик-мизинчик". Белоснежка выбегает в слезах: "Я не самая красивая, есть еще Спящая Красавица...". Выходит на порог "Дома Правды" [человек, который много говорит - незенз.] и говорит: "Так, я не понял, кто такой Арестович?" – рассказал анекдот Кошевой.

Судя по всему, шутка зашла, так как некоторые военные встретили ее овациями.

Ранее певица Анастасия Приходько сделала неожиданное заявление о советнике главы Офиса президента Алексее Арестовиче. В интервью Славе Демину артистка призналась, что не смотрит его интервью, поскольку тот ее бесит.

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