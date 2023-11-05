Смерть Сивохо: мама артиста рассказала, где похоронят знаменитого шоумена

В Донецке находятся могилы отца, дедушки и бабушки артиста, рассказала мама артиста.

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С Сергеем Сивохо попрощались в Киеве / Коллаж: Главред, Фото: Instagram/ligasmihu_official, УНИАН

Мать скончавшегося бывшего игрока КВН, известного шоумена Сергея Сивохо рассказала о том, что планирует похоронить урну с прахом сына в Донецкой области, где покоятся его родные.

По ее словам, в Донецке находятся могилы его отца, дедушки и бабушки, сообщает Obozrevatel.

"Прах Сергея планирую перевезти в Донецк. На центральном кладбище в Донецке похоронен его отец, дедушка и две бабушки. Как вы считаете, разве я неправильно делаю, что хочу, чтобы он покоился с родными?" – говорит убитая горем женщина.

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Эту идею также поддержала и супруга покойного артиста. Однако мать Сивохо уверена, что их возвращение на родину будет сложным испытанием. Впрочем, обещает, что сделает все должным образом.

"Как буду ехать назад – еще неизвестно. Знаю лишь, что участники КВН – друзья сына – будут передавать меня из рук в руки. Я все сделаю, как нужно, не думайте – его друзья все необходимое уже готовят. Не могу, так тяжело… ", – рассказала 78-летняя женщина.

Отмечается, что женщина живет в оккупированном Донецке и на прощание с сыном в Киев ехала через пункт пропуска Колотиловка, а затем в специальном эвакуационном поезде из Сум.

Также, по словам матери актера, стало известно, что церемония прощания состоялась не только в Киеве, но и в Германии, где умер Сергей Сивохо.

Ранее стало известно о последних днях Сергея Сивохо. Марина Миргородская, экс-директор ТРК "Украина", рассказала о болезни умершего недавно артиста и продюсера Сергея Сивохо.

Сивохо скончался на 55-м году жизни в ночь на 17 октября в Германии - в одной из местных клиник. Последние годы он отошел от активной публичной деятельности - по причине серьезных проблем со здоровьем (хроническая болезнь легких).

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