Слухи про роман правда?: экс-холостяка Заливако засекли на месте ДТП с Квитковой

Слухи о романе блогерши Даши Квитковой, которая несколько месяцев назад не называя причины, развелась со своим супругом, телеведущим Никитой Добрыниным, похоже, получили подтверждение. Всему виной стало резонансное лакшери-ДТП, в которое на тест-драйв Лексусе угодила Квиткова.
На ролик, опубликованный в социальной сети ТикТок обратили пользователи, ведь там заметили экс-холостяка и бойфренда Анны Богдан Михаила Заливако. Говорят, что он тут же прибыл на место ДТП. "Кажется, слухи о романе Квитковой и Заливако оказались правдой. Как вам такая пара?" – говорится в ролике.
На видео - информация о романе Квитковой и Заливако:
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Напомним, в Киеве, 27 августа, в Святошинском районе произошла авария с участием четырех элитных автомобилей. За рулем одного из них находилась известная блогерша Даша Квиткова.
Напомним, ранее телеведущий Никита Добрынин и его бывшая жена, блогерша Дарья Квиткова поделились тревожными кадрами: их маленький сын Лев оказался на больничной койке с подозрением на пневмонию.
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