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Сложно ходить: предательница Асти обратилась к поклонникам

Алена Кюпели
26 января 2024, 22:29
Предательница Анна Асти "порадовала" поклонников свежими новостями.
Бывшая украинка Анна Asti вышла на связь после
Бывшая украинка Анна Asti вышла на связь после "голой" вечеринки / Коллаж Главред, фото Instagram/asti

Украинская певица-предательница Анна Asti, которая продолжает строить свою карьеру в террористической России, несмотря на то, что та уничтожает украинский народ, вышла на связь со своими поклонниками и пояснила свое исчезновение из социальных сетей.

По словам певицы, у нее все хорошо и она восстанавливается после операции на двух ногах. "Привет, мои дорогие! Знаю, что все очень за меня волнуются. Благодарю каждого, кто переживает. Это бесценно! Не теряйте меня. Я в отпуске и восстанавливаюсь после операции на двух ногах. Это было запланировано еще год назад. Ходить пока сложно, через месяц-полтора буду в строю", — отметила 33-летняя звезда-предательница на своей странице в Instagram.

Предательница Асти вышла на связь с поклонниками
Предательница Асти вышла на связь с поклонниками / Скриншот Instagram/asti

К слову, резкий выезд певицы и реабилитация за границей - лишь повод. На самом деле, артистка решила переждать пока уляжется буря после "голой" вечеринки у блогерши Ивлеевой, на которую обиделся сам террорист Путин.

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Напомним, ранее российская блогерша Анастасия Ивлеева созвала вечеринку, на которую позвала престарелых российских звезд и инфлюэнсеров. И все бы ничего, вот только дресс-код вечеринки звучал, как "почти голый". Российские звезды, в числе которых была предательница Лолита, скандальный Филипп Киркоров, "либеральная" журналистка Ксения Собчак и другие. К слову, все они пришли одеты по дресс-коду, что выглядело жалко, страшно и нелепо.

Ранее также стало известно о том, что артистка "сторговалась" с российскими властями и нашла способ продолжить карьеру в стране на болотах.

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