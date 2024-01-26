Украинская певица-предательница Анна Asti, которая продолжает строить свою карьеру в террористической России, несмотря на то, что та уничтожает украинский народ, вышла на связь со своими поклонниками и пояснила свое исчезновение из социальных сетей.
По словам певицы, у нее все хорошо и она восстанавливается после операции на двух ногах. "Привет, мои дорогие! Знаю, что все очень за меня волнуются. Благодарю каждого, кто переживает. Это бесценно! Не теряйте меня. Я в отпуске и восстанавливаюсь после операции на двух ногах. Это было запланировано еще год назад. Ходить пока сложно, через месяц-полтора буду в строю", — отметила 33-летняя звезда-предательница на своей странице в Instagram.
К слову, резкий выезд певицы и реабилитация за границей - лишь повод. На самом деле, артистка решила переждать пока уляжется буря после "голой" вечеринки у блогерши Ивлеевой, на которую обиделся сам террорист Путин.
Напомним, ранее российская блогерша Анастасия Ивлеева созвала вечеринку, на которую позвала престарелых российских звезд и инфлюэнсеров. И все бы ничего, вот только дресс-код вечеринки звучал, как "почти голый". Российские звезды, в числе которых была предательница Лолита, скандальный Филипп Киркоров, "либеральная" журналистка Ксения Собчак и другие. К слову, все они пришли одеты по дресс-коду, что выглядело жалко, страшно и нелепо.
Ранее также стало известно о том, что артистка "сторговалась" с российскими властями и нашла способ продолжить карьеру в стране на болотах.
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