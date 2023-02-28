Не слова о войне: бесчестная Стужук вспомнила себя год назад в соплях и показала, какой счастливой стала

Блогерша не перестает удивлять, каждый раз по-новому пробивая дно.

Стужук / Instagram

Скандальная блогерша София Стужук, которая с началом нападения России на Украину, не стала упоминать об этом прямым текстом в своем блоге, а заняла позицию "и вашим, и нашим", в очередной раз пробила дно.

Как известно, блогерша с начала военного вторжения России в Украину перебралась к своему бойфренду-латышу и обосновалась в Риге, вместе со своими тремя детьми. Она также транслировала личные драмы, час от часу, поливая слезами свой телефон. Но не о войне, а о личных отношениях со своим мужчиной, который то бросал ее, то снова предлагал совместное будущее.

На протяжении года, когда Украина утопала в крови, Стужук рассказывала, что "ей с другой стороны виднее" и делала репосты других недалеких индивидов, которые объясняли, почему украинцам не стоит радоваться подрыву Крымского моста.

видео дня

В годовщину украинской трагедии, когда инстаграм буквально разрывался от боли и слез, Стужук показала, как размазывает сопли по своему смартфону и своей аудитории, переживая за свою продажную шкуру. В слудеющем сториз она уже засветила себя улыбающуюся, в обнимку со своим непостоянным партнером.

Стужук

Отметим, что поведение Стужук - это чистой воды боязнь потерять свою ориентированную на террористическую Россию, аудиторию. Стужук также купила дом в Киеве и имела несколько бизнесов, которые резво свернула после того, как Россия начала захватническую войну против Украины.

Спецслужбам Украины однозначно придется обратить внимание на собственность предательницы в Украине, которая однозначно постарается вернуться и строить свое будущее в столице свободной Украины.

Напомним, ранее Стужук плакалась подписчикам о том, что ее бойфренд не хочет на ней жениться. Как написала она на своей странице в Instagram, пара должна была расписаться в Латвии, но когда они приехали в место регистрации, у ее мужчины по имени Антон испортилось настроение.

Отметим, что почитательница конспирологических теорий и антивакцинаторша Стужук, потеряла своего мужа Дмитрия Стужука несколько лет назад. Он умер из-за осложнений коронавирусной инфекции.

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