На беременной блогерше Стужук передумал жениться бойфренд

Блогерша теперь будет матерью-одиночкой с четырьмя детьми от разных мужчин.

София Стужук / instagram.com/sofia_stuzhuk

Скандальная блогерша София Стужук, которая с началом нападения России на Украину, не стала упоминать об этом прямым текстом в своем блоге, а заняла позицию "и вашим, и нашим", в очередной раз вышла в свои соцсети с сопливым постом, чтобы поплакаться на то, что ее бойфренд не хочет на ней жениться.

Как написала она на своей странице в Instagram, пара должна была расписаться в Латвии, но когда они приехали в место регистрации, у ее мужчины по имени Антон испортилось настроение.

Он выглядел недовольным и напряженным, в то время, как сама Стужук, мать троих детей от первого брака, форсировала официальное оформление отношений.

Кроме того, Стужук отметила, что они сильно поссорились из-за этой ситуации и несколько дней не разговаривали. Ну наверное обидно, когда ты на последнем месяце беременности, у тебя есть трое детей от первого брака, а твой мужчина "сливается".

Она при этом добавляет, что причина не в нежелании ее бойфренда оформлять официальный брак, а в том, что он якобы не хочет жениться на женщине, которая носит фамилию ее предыдущего мужа Дмитрия Стужука.

Отметим, что почитательница конспирологических теорий и антивакцинаторша Стужук, потеряла своего мужа Дмитрия Стужука несколько лет назад. Он умер из-за осложнений коронавирусной инфекции.

Теперь же Стужук сообщает своей аудитории, что она и ее латыш остануться сожителями.

Напомним, ранее София Стужук, которая с началом нападения России на Украину, не стала упоминать об этом прямым текстом в своем блоге, а заняла позицию "и вашим, и нашим", в очередной раз поделилась своим "ценным мнением".

Стужук, которая недавно инсценировала нападение "коктейлями Молотова" на своей дом в Риге, где она проживает со своим сожителем и тремя детьми от первого брака, высказалась по поводу празднования Рождества.

"Как говорится, лучше бы так молитвы читали, как спорить, когда праздновать. Жаль, что теперь и такие раздоры", - написала ставшая вдруг набожной Стужук, которая вела целую антивакцинаторскую кампанию против коронавируса, от которого, к слову, умер ее первый муж Дмитрий Стужук.