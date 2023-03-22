Слепаков высмеял присутствие Собчак на своем концерте

Юморист прошелся по россиянам, а также Собчак, которая называет себя либералкой.

Слепаков / Фото: Instagram/slepakovsemyon

Комик и шоумен Семен Слепаков, который покинул Россию вскоре после ее вторжения в Украину, дал концерт в Милане.

В частности, Слепаков рассуждал о тех, кто уехал из террористической России. Между тем в какой-то момент он заметил в зале Ксению Собчак и, удивившись, решил ее поддеть.

Со сцены он заявил, что некая дама удивительно похожа на российскую журналистку, но в Европе ее попросту не может быть, ведь она является настоящей "патриоткой".

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"Потому что Ксения находится в России вместе со своей страной", - съязвил он.

Следом артист размышлял о том, что те россияне, которые уехали из России до начала войны, оказались умнее остальных - они, по его словам, являются "умниками, которые давно все поняли".

Напомним, ранее Семен Слепаков ответил в своей привычной стихотворной манере хейтерам из-за обвинений в поддержке российского диктатора Владимира Путина. Стих на эту тему он опубликовал в своем Instagram.

Стих он подписал "Доброжелателям".

Кроме того, ранее артист посмеялся над зомбированными россиянами. Во время одного из концертов артист прошелся по российской пропаганде и россиянах, которые слепо верят в нее.

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