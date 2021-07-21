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Slavia разделась и показала во всей красе, чего лишился Дзидьо

21 июля 2021, 02:20

Певица Slavia изнемогала от жары, и вместе с жарким фото, поделилась парой рецептов быстрого охлаждения.

Slavia
Slavia / instagram.com/slavia_official/

Украинская певица Slavia недавно удивила всех откровенной фотосессией топлес - певица рассказала, что она иногда расславляется, чтобы "поймать" вдохновение за хвост. Но это не редкий случай, когда Ярослава позирует без одежды - она не отказывает себе в удовольствии похвастаться формами.

В своем сториз, которое уже недоступно онлайн, Slavia расспрашивала о методах борьбы с жарой, и покорила поклонников своей красотой в желтом бикини, которое не смогло скрыть загорелые ножки и женственными прелестями.

На купальник она накинула только сеточку.

Она рассказала о рецептах от жары, которые ей "накидали" поклонники в сториз: "Змочую легкий шарфик і обмотую кругом шиї, та у нас є такі точки, з допомогою яких на стає прохолодніше. Настійка м'яти в аптеці 1:1 з водою, в точно такий флакон і на все тіло. Господи, це таке спасіння, однак перевірити необхідно на зап'ястку, чи нема алергії".

Как поклонники оценили шикарные формы Ярославы - неизвестно, ведь комментарии видит только сама авторша фото - Slavia. Несомненно, она произвела неизгладимый эффект на своих фанатов.

Ранее звезда Квартала побаловала поклонников обольстительными формами в мини-бикини.

Притула Славия новости шоу бизнеса
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