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Скончался популярный американский актер, звезда "Доктора Хауса"

Алена Кюпели
13 декабря 2023, 10:54
За свою карьеру он получил две премии "Эмми".
Андре Брауэр скончался после непродолжительной болезни
Андре Брауэр скончался после непродолжительной болезни / Коллаж Главред, фото Википедия

Актер Андре Браугер скончался в возрасте 61 года после непродолжительной болезни.

По информации The Daily Mail, актер, родившийся в Чикаго, был наиболее известен своей работой в фильме "Убийство: Жизнь на улице", в котором он появлялся с 1993 по 1998 год, сыграв роль детектива Фрэнка Пемблтона в 100 эпизодах.

Он сыграл Рэймонда Холта в 153 эпизодах сериала "Бруклин девять-девять", в котором он появлялся с 2013 по 2021 год, получив четыре номинации на премию "Эмми" за свою работу в сериале.

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За свою карьеру он получил две премии "Эмми": в 2006 году за роль Ника Этуотера в фильме "Вор" в категории ведущего актера мини-сериала или фильма; и за работу над фильмом "Убийство: Жизнь на улице" в 1998 году в категории главного актера драматического сериала.

За свою карьеру Браугер был номинирован в общей сложности 11 раз на премию "Эмми", включая другие проекты, такие как "Люди определенного возраста", "Перекресток Гидеона" и "Летчики Таскиги".

Также он снимался в культовом сериале "Доктор Хаус", полнометражных фильмах "Солт", "Имла" и многих других проектах.

Напомним, ранее стало известно о том, что итальянский певец и композитор-песенник Тото Кутуньо скончался в Милане в больнице Святого Рафаэля.

Также стало известно про трагедию в жизни Сандры Буллок - голливудская актриса потеряла любовь своей жизни. Из-за редкой неизлечимой болезни умер фотограф Брайан Рэндалл.

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