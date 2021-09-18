Скончалась знаменитая голливудская артистка

wikipedia.org / Джейн Пауэлл умерла

В собственном доме в городе Уилтон, штат Коннектикут умерла известная голливудская актриса и певица Джейн Пауэлл, пишет Deadline.

Отмечается, что звезда скончалась в возрасте 92 лет в четверг, 16 сентября.

Пауэлл стала известной благодаря главной роли в мюзикле "Семь невест для семи братьев".

Она стала актрисой в совсем юном возрасте - в 14 лет. Творческая карьера Пауэлл началась с оперы по мотивам классической драмы Жоржа Бизе "Кармен". Затем она сотрудничала с кинокомпанией "Metro-Goldwyn-Mayer".

Однако мировую славу ей принесли 1940-1950 годы, когда она сыграла в картинах "Семь невест для семи братьев", "Королевская свадьба", "Праздник в Мексике", "Три дорогие дочери".

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В честь Джейн Пауэлл в 1960 году на голливудской Аллее славы открыли именную звезду.

Напомним, недавно после 39 лет в коме, умер легендарный футболист - игрок клуба "ПСЖ" Жан-Пьер Адамс. Он скончался в 73 года.

Также ранее умер культовый советский артист Роман Громадский. У него случился инсульт. На счету актера целый эшелон ролей в кино и театре.