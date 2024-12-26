Сияющая Кейт Миддлтон появилась на публике

Кейт Миддлтон выгуляла стильный образ в интересном цвете.

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Кейт Миддлтон вышла в свет/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Вы узнаете:

Как выглядела Кейт Миддлтон

Что она надела

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили рождественскую церковную службу со своими детьми в среду утром — почти через год после того, как ей поставили диагноз рак.

Как сообщает таблоид Page Six, пара и их трое детей, принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи были сфотографированы на ежегодном мероприятии в церкви Святой Марии Магдалины в Норфолке.

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Принцесса Уэльская выглядела сияющей, когда приветствовала королевских поклонников и даже приняла цветы от нескольких доброжелателей.

Миддлтон выбрала потрясающее зеленое пальто в паре с подходящей шляпкой-таблеткой и соответствующим сине-зеленым клетчатым шарфом. Она завершила праздничный образ черными брюками и черными ботинками.

К ней также присоединились отец Уильяма, король Карл III, а также королева Камилла.

Фото роскошной Кейт можно посмотреть тут

Это публичное появление — которое знаменует собой важную веху для принцессы в ее борьбе с раком — завершает тяжелый год для королевской особы.

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Ранее Главред сообщил, что больной монарх король Чарльз встречается не только со своим старшим сыном принцем Уильямом, борющимся с раком, но и с принцессой Уэльской, сообщает источник.

Напомним, Меган Маркл появилась в детском госпитале в Лос-Анджелесе, она решила почитать детскую книгу, чтобы поддержать их. Дети были в восторге, а вот работники госпиталя отметили, как высокомерно вела себя Маркл.

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Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

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