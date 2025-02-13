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"Сильно выбивает": Матвиенко рассказала, что с ней происходит после смерти мамы

Элина Чигис
13 февраля 2025, 08:20
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Тоня Матвиенко не очень часто ездит на могилу матери.
Нина Матвиенко, Тоня Матвиенко
Тоня Матвиенко поделилась своими планами / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тоня Матвиенко

Вы узнаете:

  • Тоне Матвиенко трудно находиться на могиле матери
  • Певица решила подготовить вечер памяти Нины Матвиенко

Украинская известная певица Тоня Матвиенко рассказала, что она пока не готова разбирать вещи своей мамы – легендарной певицы Нины Матвиенко.

В интервью для "Коротко про" Тоня отметила, что ей трудно видеть на могиле матери дату ее смерти.

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"У меня есть два места. Это ее комната дома. Я воспринимаю все так, словно она со мной дома. Возможно, если бы не было комнаты, я бы чаще ходила на кладбище. На кладбище хожу в какие-то даты. Например, был день Нины, день ангела, 27 января, и я заезжала к маме. Я не боюсь туда ездить. Просто трудно смотреть на табличку, когда она родилась и когда ушла, это напоминание, что ее нет. И это меня сильно выбивает. Поэтому у меня есть ее комната, где до сих пор висят ее вещи, пахнет ею, это мне помогает", – призналась певица.

Также Матвиенко поделилась, что эскиз памятника для мамы уже готов.

"Его нарисовал мой старший брат. Мои же братья – художники. Думаю, к осени уже будет готов", – рассказала Тоня.

Еще артистка хочет устроить вечер памяти Нины Матвиенко, но точную дату еще не назвала.

Тоня Матвиенко
Тоня Матвиенко / инфографика: Главред

"Он будет обязательно, но, к сожалению, не могу пока 100-процентно сказать когда. Надо проделать очень большую работу, сама я это не вытащу, поэтому сейчас собираю команду, которая мне будет помогать", – добавила Матвиенко.

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Тоня Матвиенко - последние новости по теме

Ранее Главред сообщал, что Арсен Мирзоян откровенно заговорил про измены в браке с Тоней Матвиенко. Артист признался: и он, и его жена очень ревнивы, но у них есть свой способ справляться с этим.

Также Тоня Матвиенко рассказала, отпустит ли Арсена Мирзояна, который активно занимается волонтерством и дает благотворительные концерты, на фронт.

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Кто такая Нина Матвиенко?

Нина Митрофановна Матвиенко – украинская певица и актриса. Народная артистка Украинской ССР (1985), лауреат Государственной премии УССР им. Тараса Шевченко (1988), Герой Украины. Входила в Союз кинематографистов Украины (1989). Мать певицы Антонины Матвиенко.

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