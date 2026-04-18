Шоу Джастина Бибера назвали худшим на фестивале: что он сделал

Алена Кюпели
18 апреля 2026, 17:45
Джастин Бибер вернулся на сцену после паузы, однако триумфа не получилось.
Джастин Бибер опозорился своим шоу
Джастин Бибер опозорился своим шоу

Кратко:

  • Почему не понравилось выступление Бибера
  • Что с ним было не так

После четырехлетнего перерыва в гастролях Джастин Бибер возглавил главную сцену фестиваля Coachella. В спорном фрагменте шоу он подпевал видеороликам с YouTube, а временами и вовсе не пел.

Как пишет Тheconversation.com, зрители и критики спорили о том, было ли выступление Бибера остроумным выражением ностальгии или ленивым проявлением неуважения.

Спорный фрагмент длился около 20 минут из 90-минутного сета.

Coachella известна своими приглашенными гостями, и в других частях выступления Бибер приветствовал Дижона, Темса, Визкида, MK.gee и Кида Ларои. Большая часть сета проходила как типичное фестивальное шоу.

Тем не менее, были первые намеки на нечто иное. После исполнения Speed ​​Demon Бибер посмотрел прямо в камеру, чтобы обратиться к своей аудитории, а на гигантских экранах Coachella отображалась лента чата в прямом эфире фестиваля.

Джастин Бибер рассердился на папарации
Джастин Бибер странно ведет себя в последнее время

Когда шоу приблизилось к 50 минутам, Бибер снова обратился к публике: "Сегодня особенный вечер, но я чувствую, что мы должны немного рассказать вам о песне. Вы помните эту песню?"

Сидя за ноутбуком, он набрал "baby" в поисковой строке YouTube, отображаемой на экране. Появился видеоклип на его хит 2010 года, и он подпевал, пропуская некоторые строчки и беззвучно повторяя другие.

Современные выступления всё чаще сопровождаются фонограммами, но часто пытаются скрыть этот факт. После основного припева Бибер резко оборвал песню и вернулся к теме "возвращения в прошлое": "Но как далеко в прошлое можно заглянуть?" Он включил песню Favorite Girl 2009 года и снова пропел поверх припева, прежде чем снова резко закончить.

Джастин Бибер
Джастин Бибер сильно изменился в последнее время

Быстро переходя от одного хита YouTube к другому, Бибер извинился лишь однажды, не за фонограммы, а за быстрое окончание песни Confident 2013 года: "Извините, что обрываю, но это всего лишь небольшие фрагменты".

Он исполнил ранние кавер-версии песен Криса Брауна и Ne-Yo с YouTube, а затем свои коммерческие хиты Sorry и Where Are Ü Now.

Каждые выходные Coachella посещают до 125 000 человек. Фестиваль также транслируется в прямом эфире для огромной международной аудитории: на YouTube-канал подписаны 5,89 миллиона человек.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Кто такой Джастин Бибер

Джастин Бибер - канадский поп-R&B-певец, автор песен, музыкант, актёр. По данным Википедии, всего в мире продано более 100 миллионов экземпляров записей Бибера. 8 января 2020 года Джастин Бибер сообщил, что уже два года болен болезнью Лайма (клещевой боррелиоз), её диагностировали в конце 2019 года. Он также страдает хронической вирусной инфекцией (инфекционный мононуклеоз, вызываемый вирусом Эпштейна — Барр), которая влияет на кожу, функции мозга, уровень энергии и здоровье в целом.

У него также диагностирован синдром Рамси Ханта 2 типа и что половина его лица парализована. Он отменил многочисленные концерты и выступления из-за этого состояния. Неясно, сколько времени потребуется Биберу, чтобы достаточно восстановиться, чтобы выступить.

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
