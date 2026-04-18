Шоу Джастина Бибера назвали худшим на фестивале: что он сделал

Джастин Бибер вернулся на сцену после паузы, однако триумфа не получилось.

Джастин Бибер опозорился своим шоу

После четырехлетнего перерыва в гастролях Джастин Бибер возглавил главную сцену фестиваля Coachella. В спорном фрагменте шоу он подпевал видеороликам с YouTube, а временами и вовсе не пел.

Как пишет Тheconversation.com, зрители и критики спорили о том, было ли выступление Бибера остроумным выражением ностальгии или ленивым проявлением неуважения.

Спорный фрагмент длился около 20 минут из 90-минутного сета.

Coachella известна своими приглашенными гостями, и в других частях выступления Бибер приветствовал Дижона, Темса, Визкида, MK.gee и Кида Ларои. Большая часть сета проходила как типичное фестивальное шоу.

Тем не менее, были первые намеки на нечто иное. После исполнения Speed ​​Demon Бибер посмотрел прямо в камеру, чтобы обратиться к своей аудитории, а на гигантских экранах Coachella отображалась лента чата в прямом эфире фестиваля.

Джастин Бибер странно ведет себя в последнее время

Когда шоу приблизилось к 50 минутам, Бибер снова обратился к публике: "Сегодня особенный вечер, но я чувствую, что мы должны немного рассказать вам о песне. Вы помните эту песню?"

Сидя за ноутбуком, он набрал "baby" в поисковой строке YouTube, отображаемой на экране. Появился видеоклип на его хит 2010 года, и он подпевал, пропуская некоторые строчки и беззвучно повторяя другие.

Современные выступления всё чаще сопровождаются фонограммами, но часто пытаются скрыть этот факт. После основного припева Бибер резко оборвал песню и вернулся к теме "возвращения в прошлое": "Но как далеко в прошлое можно заглянуть?" Он включил песню Favorite Girl 2009 года и снова пропел поверх припева, прежде чем снова резко закончить.

Джастин Бибер сильно изменился в последнее время

Быстро переходя от одного хита YouTube к другому, Бибер извинился лишь однажды, не за фонограммы, а за быстрое окончание песни Confident 2013 года: "Извините, что обрываю, но это всего лишь небольшие фрагменты".

Он исполнил ранние кавер-версии песен Криса Брауна и Ne-Yo с YouTube, а затем свои коммерческие хиты Sorry и Where Are Ü Now.

Каждые выходные Coachella посещают до 125 000 человек. Фестиваль также транслируется в прямом эфире для огромной международной аудитории: на YouTube-канал подписаны 5,89 миллиона человек.

Ранее Главред рассказывал, что сын одной из самых больших предательниц Украины Таисии Повалий Денис, пожаловался на то, что государство "окончательно" отобрало их дом.

Ранее также российская ведущая, блогер и многодетная мать Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), которая болеет раком желудка четвертой степени, может не вылечиться и уйти за считанные недели.

Вас также может заинтересовать:

Кто такой Джастин Бибер Джастин Бибер - канадский поп-R&B-певец, автор песен, музыкант, актёр. По данным Википедии, всего в мире продано более 100 миллионов экземпляров записей Бибера. 8 января 2020 года Джастин Бибер сообщил, что уже два года болен болезнью Лайма (клещевой боррелиоз), её диагностировали в конце 2019 года. Он также страдает хронической вирусной инфекцией (инфекционный мононуклеоз, вызываемый вирусом Эпштейна — Барр), которая влияет на кожу, функции мозга, уровень энергии и здоровье в целом. У него также диагностирован синдром Рамси Ханта 2 типа и что половина его лица парализована. Он отменил многочисленные концерты и выступления из-за этого состояния. Неясно, сколько времени потребуется Биберу, чтобы достаточно восстановиться, чтобы выступить.

