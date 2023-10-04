Сгорбленный и без Брежневой: как сейчас выглядит Константин Меладзе

Появилось первое "живое" фото продюсера за долгое время.

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Константина Меладзе поймали папарацци в Альпах / коллаж: Главред, фото: instagram.com/meladzemusic

Музыкальный продюсер и композитор Константин Меладзе упорно избегает появления в медиапространстве - он редко отмечается в социальных сетях и полностью прекратил светскую жизнь с началом полномасштабной войны в Украине.

О ней артист, впрочем, продолжает молчать, в отличие от его супруги - украинской певицы Веры Брежневой. По этой причине паре с лета прошлого года приписывают развод с разделом имущества.

Меладзе играет в молчанку и скрывается ото всех - кроме новости о выходе нового трека, о нем мало что известно. Однако недавно папарацци заметили его где-то в Европе, и сняли исподтишка на фоне швейцарских Альп.

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По крайней мере росСМИ, которые активно распространяют это фото, утверждают, что в кадре именно Константин - продюсер, сгорбившись, курит на террасе и смотрит вдаль. Очевидцы сообщают, что Меладзе отдыхал в одиночестве - рядом не было ни Веры Брежневой, ни Софии Тарасовой, с которой ему приписывают роман.

Константина Меладзе поймали папарацци в Альпах / t.me/babkalavka

Ранее стало известно что Вера Брежнева и ее супруг, композитор и продюсер Константин Меладзе, продают права на свои песни, написанные на русском языке. "Распродажа" касается также и хитов девичьей группы ВИА Гра.

Также Миша Романова, экс-участница группы ВИА Гра, рассказала про громкую ссору с Верой Брежневой. Конфликт произошел, когда певица уже покинула коллектив ради сольной карьеры.

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