Лазарев отскочил от балерины, как от прокаженной.

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Анастасия Волочкова - отшельник российского шоубизнеса/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/volochkova_art

В террористической России прошла церемония награждения музыкальной премии Золотой граммофон.

Во время фотосессии российской эстрады на фоне баннера, российский певец Сергей Лазарев опозорил российскую скандальную балерину Анастасию Волочкову.

По информации пропагандистского телеграмм-канала "Звездач", Настя просто хотела совместное фото с Сережей на "Золотом граммофоне", а "тот лишь сообщил, что не фотографируется".

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Между тем, на видео Волочкова хотела пристроится к Лазареву, но тот быстро отодвинулся. Позже он сообщил, что просто "спешил".

"Заметно, что балерина расстроилась и не ожидала такого исхода событий. Насть, не переживай, не Лазарев, так Прохор Шаляпин — он точно не откажет", - пишут пропагандисты.

На видео - бегство Лазарева от Волочковой:

Напомним, ранее Волочкова снова напугала поклонников фото в купальнике. В последнее время, Волочкова могла удивить лишь несколькими вещами, а именно - своими танцами, количеством спиртного, и вот теперь - своей худобой.

Напомним, ранее Анастасию Волочкову подняли на смех из-за нового образа - наряд для светского мероприятия был продуман до деталей, однако любовь балерины к выпивке и фотошопу дизайнеры учесть не смогли.

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