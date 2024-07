Селин Дион выйдет спеть одну песню за баснословный гонорар

Канадская певица выступит на открытии Олимпийских игр в Париже.

Селин Дион выйдет на сцену / Коллаж Главред, фото Instagram/celinedion

Сообщается, что канадская певица Селин Дион получит 2 миллиона долларов за выступление на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже в пятницу.

По данным Page Six, 56-летняя певица - обладатель Грэмми может заработать большую зарплату всего за одну песню. Дион была замечена регистрирующейся в отеле Royal Monceau в Париже в понедельник, и источник подтвердил Page Six, что она, как ожидается, выступит.

Выход Дион на сцену позднее на этой неделе станет ее первым публичным выступлением за многие годы. В 2021 году певица My Heart Will Go On прервала карьеру из-за мышечных спазмов.

Кто такая Селин Дион Селин Дион - канадская певица, автор песен, актриса и композитор. Родившаяся в многодетной семье в провинции Квебек, Дион в подростковом возрасте стала звездой во франкоязычном мире после того, как её менеджер и будущий муж Рене Анжелил заложил свой дом, чтобы профинансировать её первую запись. Как пишет Википедия, в 1990 году она выпустила англоязычный альбом Unison и утвердилась как певица в Северной Америке и других англоязычных регионах мира.

Затем в декабре 2022 года она сообщила, что у нее диагностирован синдром ригидного человека, редкое неврологическое расстройство, которое вызывает болезненную и прогрессирующую мышечную ригидность и скованность.

В своем недавнем документальном фильме "Я есть: Селин Дион" певица "Сила любви" подробно рассказала о своей тайной борьбе за здоровье, в том числе показала кадры, на которых у нее в течение нескольких минут случился припадок.

Напомним, в декабре 2022 года канадская певица Селин Дион заявила, что страдает от редчайшего неврологического расстройства, которое поражает лишь одного человека на миллион - синдрома ригидности или "синдрома скованного человека", при котором возникает общая скованность мышц.

Тогда певица выложила видеообращение к фанатам, в котором объявила о новом переносе концертов, и объяснила причину.

Ранее также Селин Дион показала, как выглядит сейчас: она выложила фотографии с сыновьями из Лас-Вегаса, где они вместе ходили на матч по хоккею. После игры Селин, 22-летний Рене-Шарль и 13-летние Эдди и Нельсон пообщались со спортсменами.

