Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Сбил на переходе": с известной певицей произошел несчастный случай

Анна Подгорная
24 февраля 2025, 14:27обновлено 24 февраля, 15:07
128
Сашу Кольцову буквально снесли на пешеходном переходе.
Саша Кольцова
Саша Кольцова из Крихітки попала в аварию - ее сбил велосипедист / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kashasaltsova

Вкратце:

  • Сашу Кольцову на пешеходном переходе сбил велосипедист
  • Артистка рассказала про самочувствие

Украинская певица и фронтвумен группы Крихітка Саша Кольцова рассказала про несчастный случай, который в начале февраля произошел с ней в Киеве. В своем блоге в Instagram она опубликовала видео с камер видеонаблюдения, на котором зафиксировано жесткое столкновение пешехода и велосипедиста.

Этим пешеходом и была Кольцова. Она переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет, когда в нее на полной скорости "влетел" курьер одной из службы доставок на велосипеде.

видео дня

"Творческие результаты контакта черепа с асфальтом еще впереди, а с несовершеннолетним водителем велосипеда мы пришли к соглашению, в рамках которого он, в частности, прошел курсы первой домедицинской помощи. Цените каждый час жизни. Падайте и вставайте", - написала артистка. Она также сообщила, что во время столкновения ударилась головой и рукой.

Саша Кольцова
Саша Кольцова из Крихітки попала в аварию - ее сбил велосипедист / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kashasaltsova

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал про планы Владимира Дантеса на новый брак. Украинский певец признался, готов ли он снова жениться после развода с Надей Дорофеевой.

Также турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу публично пофлиртовал с Ириной Билык - уже месяц украинской певице приписывают роман с бывшим мужем Ани Лорак.

Читайте также:

Кто такая Саша Кольцова?

Саша Кольцова (Александра Кольцова; псевдоним - Каша Сальцова) - украинская певица (меццо-сопрано), публицистка, журналистка, писательница, ведущая, композитор, поэтесса, продюсер, инициатор экологической программы по сокращению потребления пластика. Солистка групп Крихітка Цахес (1999-2007) и Крихітка (с 2007), сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Миротворцы и миллиарды помощи: главные решения саммита мировых лидеров в Киеве

Миротворцы и миллиарды помощи: главные решения саммита мировых лидеров в Киеве

15:38Война
Войска Британии в Украине: Стармер назвал главное условие прочного мира

Войска Британии в Украине: Стармер назвал главное условие прочного мира

15:11Война
"Пауза - это выстрел себе в голову": Свитан сказал, сколько лет еще будет война

"Пауза - это выстрел себе в голову": Свитан сказал, сколько лет еще будет война

14:28Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на неделю с 24 февраля по 2 марта: Рыбам - проблемы с деньгами, Девам - проблемы

Гороскоп Таро на неделю с 24 февраля по 2 марта: Рыбам - проблемы с деньгами, Девам - проблемы

Влупит -21 и пойдет снег: какой будет погода в течение недели

Влупит -21 и пойдет снег: какой будет погода в течение недели

Холода не отступают: когда в Украину вернется снег и потепление

Холода не отступают: когда в Украину вернется снег и потепление

Алла Пугачева устроила разнос в израильском ресторане - что случилось

Алла Пугачева устроила разнос в израильском ресторане - что случилось

Гороскоп Таро на март 2025: Козерогам - пауза, Водолеям - конкуренция, Рыбам - восхищение

Гороскоп Таро на март 2025: Козерогам - пауза, Водолеям - конкуренция, Рыбам - восхищение

Последние новости

15:56

"Станет могильной плитой для РФ": названы главные проблемы российской армии

15:38

Миротворцы и миллиарды помощи: главные решения саммита мировых лидеров в Киеве

15:30

Штраф до 1700 грн или потеря машины: в Украине усилили новые жесткие правила

15:11

Войска Британии в Украине: Стармер назвал главное условие прочного мира

15:04

25 февраля: какой праздник, день ангела и с кем нельзя ссориться

Три года полномасштабной войны с Россией: Свитан рассказал, что ждет Украину дальшеТри года полномасштабной войны с Россией: Свитан рассказал, что ждет Украину дальше
14:42

"Мрак": путинист Иосиф Пригожин опозорил жену Валерию на всю РФ

14:30

Можно ли вырастить розу из веточки: четыре проверенных метода удивят вас

14:28

"Пауза - это выстрел себе в голову": Свитан сказал, сколько лет еще будет войнаВидео

14:27

"Сбил на переходе": с известной певицей произошел несчастный случай

Реклама
14:19

"Прорыв на любом участке": когда Путин снова прикажет пойти на города Украины

14:13

Почему нельзя заводить будильник на утро: ответ удивит многихВидео

14:12

Как долго можно хранить яйца в холодильнике: эксперты дали неожиданный ответ

14:06

Будет +8 градусов и дожди: синоптик назвала дату резкого потепления

13:35

Самый бюджетный и невероятно простой салат - настоящий фаворитВидео

13:13

Где спрятаны два лица: только "настоящие детективы" угадают за 5 секунд

13:05

Финальная фаза "переговоров": Украина готова к подписанию соглашения с США

13:00

"Передал документ с датами": Зеленский назвал детали переговоров с Келлогом

12:50

Ставка на РФ не сыграла: Bloomberg объяснил, к кому теперь "переметнулся" Китай

12:45

ЕС тратит миллиарды на российскую нефть и газ: в СМИ раскрыли неожиданные детали

12:43

Развалит отношения: чего ждать от ретро Венеры 2025 всем знакам зодиакаВидео

Реклама
12:42

"Будем строить НАТО в Украине": Зеленский заявил о 28 соглашениях по безопасности

12:42

Евровидение-2025: Украина рванула вперед в новом рейтинге букмекеров

12:13

"Никогда не жаловался": на фронте погиб известный украинский актер

12:10

"Вступление в ЕС надо ускорить": Науседа назвал четкий срок и вспомнил о НАТО

11:46

Лучшие поздравления с Масленицей - прикольные картинки и красивые слова

11:38

"Золото" под ногами: откуда на самом деле берется нефть и сколько ее у УкраиныВидео

11:35

Зеленский сказал, с каких шагов должно начинаться завершение войны

11:28

Гороскоп Таро на март 2025: Козерогам - пауза, Водолеям - конкуренция, Рыбам - восхищениеВидео

11:18

Стармер и Макрон хотят надавить на Трампа из-за Укарины: о чем они договорились

11:17

"Мир в Украине может быть опаснее войны": премьер Дании сделала заявление

11:05

Китайский гороскоп на завтра 25 февраля: Змеям - конфликты, Крысам - проблемы

10:53

3 знака зодиака с самыми красивыми глазами

10:26

Алла Пугачева устроила разнос в израильском ресторане - что случилось

10:26

Мир с РФ на основе Стамбульских соглашений: в США назвали опасности для Украины

10:24

ВСУ мощно ударили по Рязанскому НПЗ и нефтебазе: в Генштабе описали последствияВидео

09:49

РФ все больше опирается на поддержку 2 стран: в ISW описали опасность для Украины

09:45

РФ планирует затягивать переговоры до бесконечности: в WSJ узнали, зачем это Путину

09:27

Гороскоп на завтра 25 февраля: Овнам - хорошая новость, Тельцам - важное событие

09:23

"Что-то уже задумала": Юлия Тимошенко кардинально сменила прическу и цвет волос

09:06

"Новый этап войны": Сырский рассказал о разгроме РФ и освобождении территорий

Реклама
08:44

Три года войны в Украине: в Киев прибыли лидеры иностранных государствВидео

08:42

"Ее жизнь закончилась": что случилось с предательницей Лолитой Милявской

08:28

"Катастрофический" сценарий: СМИ раскрыли детали сделки между Украиной и США

07:59

Бывшая жена Тищенко показала подросшего сына и праздник, который устроила

07:38

В Рязани прогремели взрывы: дроны атаковали один из крупнейших в России НПЗВидео

07:10

Чем отличаются два дедушки: загадка для людей с идеальным зрением

06:56

РФ атаковала Киев и Одессу дронами, на Харьков враг сбросил КАБ: что известноВидео

06:21

Трамп против Зеленского: что стоит за публичными атаками?мнение

05:55

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти цифру 24

05:30

Какой сегодня праздник 24 февраля 2025 года: как не навлечь проблемы на свою семью

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять