"Сбил на переходе": с известной певицей произошел несчастный случай

Вкратце:
- Сашу Кольцову на пешеходном переходе сбил велосипедист
- Артистка рассказала про самочувствие
Украинская певица и фронтвумен группы Крихітка Саша Кольцова рассказала про несчастный случай, который в начале февраля произошел с ней в Киеве. В своем блоге в Instagram она опубликовала видео с камер видеонаблюдения, на котором зафиксировано жесткое столкновение пешехода и велосипедиста.
Этим пешеходом и была Кольцова. Она переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет, когда в нее на полной скорости "влетел" курьер одной из службы доставок на велосипеде.
"Творческие результаты контакта черепа с асфальтом еще впереди, а с несовершеннолетним водителем велосипеда мы пришли к соглашению, в рамках которого он, в частности, прошел курсы первой домедицинской помощи. Цените каждый час жизни. Падайте и вставайте", - написала артистка. Она также сообщила, что во время столкновения ударилась головой и рукой.
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Кто такая Саша Кольцова?
Саша Кольцова (Александра Кольцова; псевдоним - Каша Сальцова) - украинская певица (меццо-сопрано), публицистка, журналистка, писательница, ведущая, композитор, поэтесса, продюсер, инициатор экологической программы по сокращению потребления пластика. Солистка групп Крихітка Цахес (1999-2007) и Крихітка (с 2007), сообщает Википедия.
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