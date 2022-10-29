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Сара Джессика Паркер прогулялась со взрослым сыном

29 октября 2022, 03:30

Актриса трогательно поздравила своего сына с юбилеем.

Сара Джессика Паркер
Сара Джессика Паркер / instagram.com/sarahjessicaparker

Сыну американской актрисы и звезды сериала "Секс в большом городе" Сары Джессики Паркер и ее мужа Мэтью Бродерика Джеймсу стукнуло 20 лет.

В пятницу актриса отпраздновала знаменательный день рождения своего старшего ребенка и поделилась трогательной публикацией в Instagram.

"Сегодня 20 лет назад… плиты сдвинулись", — подписала 57-летняя Паркер редкие старые фотографии Джеймса.

Сара Джессика Паркер прогулялась со взрослым сыном
Фото Instagram

"Все чувства, которые я когда-либо испытывала, стали более глубокими, увеличенными и в ярких новых красках", — продолжила актриса. "Сегодня калейдоскоп крутится со всеми воспоминаниями. Во всех прекрасных формах, изменениях и перспективах, которые ты привнес в нашу жизнь.

"С днем рождения, мой сын", — заключила Паркер, которая также является матерью дочерей-близнецов Марион и Табиты, 13 лет. "Я так люблю тебя. ХХХ, мама", - добавила она.

Напомним, ранее певица, блогерка и медиадива Санта Димопулос посетила благотворительный ужин, организованный фондом Way of peace, в Париже. Светское мероприятие, направленное на сбор средств для ВСУ, было объединено с концертом украинских звезд и аукционом.

Димопулос для светского мероприятия примерила шикарный лук. Образ женщины-вамп всегда особенно удавался медиадиве, но в этот раз она отдала предпочтение сдержанной классике.

На благотворительный ужин Димопулос надела вечернее платье из черного атласа на тонких бретельках. Правда, наряд имел одну достаточно пикантную деталь.

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Сара Джессика Паркер
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