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"Самый привлекательный" Гнатковский раскрыл подробности о съемках в "Довбуше"

Анна Подгорная
27 марта 2024, 13:13
На Киевстар ТВ - новый выпуск проекта "Про кіно для ТеБе" с заслуженным артистом Украины Алексеем Гнатковским.
Алексей Гнатковский о съемках в Довбуше - Про кино для ТеБе
Алексей Гнатковский о съемках в Довбуше - Про кіно для ТеБе / Пресс-служба

Известный украинскому зрителю по роли Ивана в фильме Олеся Санина "Довбуш" актер Алексей Гнатковский стал героем нового выпуска проекта Киевстар ТВ "Про кіно для ТеБе". Алексей рассказал ведущему Владимиру Рабчуну о том, почему согласился сыграть брата легендарного предводителя опрышков и как отказывался от многих ролей в кино.

Гнатковский недавно получил звание самого сексуального актера Украины. Алексей же прокомментировал, что такое народное признание для него оказалось немного несвоевременным, ведь накануне он в Киеве презентовал спектакль о Расстрелянном Возрождении, который привез из Ивано-Франковска. Над этой темой художник работал несколько лет.

"Я считаю, что в моей стране за это и идет война. Моя страна за это воюет - чтобы мы свой ум переформатировали, чтобы мы выбросили оккупанта из головы. Потому что россия начала войну не танками, не ракетами. Сначала к нам в головы зашла история языка, история культуры... Достоевский, Булгаков. А чтобы они туда зашли, наше истребили", - поделился гость.

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Поэтому Алексей Гнатковский считает, что говорить и помнить о таких вехах в истории, как Расстрелянное Возрождение, очень важно.

Любовь, по мнению артиста, управляет этим миром. И именно за любовью, по словам Гнатковского, он пришел в Ивано-Франковский национальный академический драматический театр имени Ивана Франко.

"Я никогда в жизни не думал, что буду работать в театре и никогда не планировал. Я закончил политологию. Я танцевал всю жизнь в народном коллективе во Франковске. Мой товарищ, с которым мы танцевали в коллективе, работал в театре в балете и он говорит: "Слушай, нам надо пацанов, иди помоги мне". Я прихожу - а там девушки красивые. Все, я говорю: "Давай я здесь попробую" (смеется, - ред.). Я фактически в театр пришел по любви и как-то прижился. Меня начали замечать режиссеры, которые там работали", - поделился Алексей Гнатковский.

Алексей Гнатковский о съемках в Довбуше - Про кино для ТеБе
Алексей Гнатковский о съемках в Довбуше - Про кіно для ТеБе / Пресс-служба

"Довбуш" покорил актера прежде всего идеей и командой, которая взялась работать над этой лентой.

"Я никогда не снимался в других фильмах. Я театральный актер. Это не значит, что я не хотел (сниматься в фильмах, - ред.). Я никогда не ходил на кастинги. Моя душа в театре: я люблю любовь вживую. В русскоязычном никогда не снимался, были предложения какие-то раньше. Почему мне там быть? "Засветиться"? Я знаю себе цену. "Засветиться" - это не моя история и поэтому я отказывался. И тут предлагает тебе роль Санин. Ты понимаешь, что это были какие-то там "лады", а это тебе "ролс-ройс" предлагают. Чувак, это априори "да". Это Санин, это Михальчук, это команда, которая там собралась. Это профессионалы огромные. Мы, когда делали этот фильм, то знали, что мы делаем эпохальное украинское кино", - поделился Гнатковский.

Своими ориентирами в кино Алексей назвал Леся Курбаса и Ивана Миколайчука. А ролью, которой гордится, считает роль самого себя - Алексея Гнатковского. Он отметил, что все свои роли проживает, а самую главную начал воплощать с рождением.

Полную версию интервью в "Про кіно для ТеБе" в свободном доступе для всех пользователей можно посмотреть на Киевстар ТВ по ссылке.

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