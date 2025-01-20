"Самые высокомерные люди на планете": известный глянец "разнес" Гарри и Меган

За пять лет Мегзита пара заработала противоречивую репутацию.

https://stars.glavred.info/samye-vysokomernye-lyudi-na-planete-izvestnyy-glyanec-raznes-garri-i-megan-10632140.html Ссылка скопирована

Как живут принц Гарри и Меган Маркл после Мегзита / коллаж: Главред, фото: instagram.com/weareinvictusgames

Краткое содержание:

Пять лет назад произошел Мегзит

Принцу Гарри и Меган Маркл по-прежнему тяжело адаптироваться

18 января 2025 года принц Гарри и Меган Маркл отпраздновали своеобразную годовщину - пять лет назад британская королевская семья освободила их от исполнения королевских обязанностей. Это явление получило название Мегзиту.

Популярный американский журнал Vanity Fair в новом выпуске посвятил пятилетней годовщине Мегзита обширный материал - журналисты на протяжении нескольких месяцев собирали информацию о том, какой была жизнь герцога и герцогини Сассекских в США на протяжении этих лет.

видео дня

Большое внимание уделили благотворительным инициативам, которые активно развивают супруги - Invictus Games Foundation и Sentebale принца Гарри, фонд Archewell Меган Маркл и пр. Впрочем, и для ложки дегтя в этой бочке меда место все же нашлось.

Инсайдеры, с которыми VF удалось пообщаться, отмечают, что королевская пара так и не смогла ассимилироваться к американской жизни. Соседи недолюбливают их за то, что с их переездом в Монтесито сильно взлетели цены на недвижимость, хотя и до этого там жили знаменитости из списка А.

Друзей принц Гарри в США так и не нашел, хотя многие и отмечают его добрый нрав и приветливость. "У Гарри пока не так много друзей в Калифорнии. Я думаю, Гарри не знает, чего он хочет, потому что он вырос в аквариуме, и поэтому он не знает, что такое настоящая жизнь. Я думаю, он, вероятно, хочет, чтобы его оставили в покое и при этом не хочет беспокоиться о деньгах. Я не думаю, что он хочет быть знаменитым так, как Меган", - отмечает бывший коллега пары по одному из медиапроектов.

Меган Маркл в статье "досталось" больше. Один источник отмечает, что некоторым людям, которые работали с женой принца Гарри, приходилось после этого обращаться за помощью к психотерапевту. Другой с раздражением подчеркнул тягу Маркл все превращать в деньги и славу: "Меган просто ищет все возможные способы что-то монетизировать. Я по-прежнему считаю, что они - самые высокомерные и лицемерные люди на планете. Они уехали из Англии, чтобы спрятаться от пристального внимания прессы, и все, что они делают, - это пытаются попасть на страницы прессы в США".

Британская королевская семья - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что принц Гарри сделал татуировку на видном месте. Герцог Сассекский пошел на рискованный шаг ради Invictus Games, патроном которых он является.

Также источник, близкий к королю Великобритании, раскрыл общее хобби Чарльза ІІІ и его супруги, которое очень сблизило их. Необычным увлечением они занимаются с большим азартом.

Читайте также:

Кто такой принц Гарри Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США, сообщает Википедия.

Кто такая Меган Маркл? Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред