Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Самые высокомерные люди на планете": известный глянец "разнес" Гарри и Меган

Анна Подгорная
20 января 2025, 01:30обновлено 20 января, 02:13
10
За пять лет Мегзита пара заработала противоречивую репутацию.
принц Гарри, Меган Маркл
Как живут принц Гарри и Меган Маркл после Мегзита / коллаж: Главред, фото: instagram.com/weareinvictusgames

Краткое содержание:

  • Пять лет назад произошел Мегзит
  • Принцу Гарри и Меган Маркл по-прежнему тяжело адаптироваться

18 января 2025 года принц Гарри и Меган Маркл отпраздновали своеобразную годовщину - пять лет назад британская королевская семья освободила их от исполнения королевских обязанностей. Это явление получило название Мегзиту.

Популярный американский журнал Vanity Fair в новом выпуске посвятил пятилетней годовщине Мегзита обширный материал - журналисты на протяжении нескольких месяцев собирали информацию о том, какой была жизнь герцога и герцогини Сассекских в США на протяжении этих лет.

видео дня

Большое внимание уделили благотворительным инициативам, которые активно развивают супруги - Invictus Games Foundation и Sentebale принца Гарри, фонд Archewell Меган Маркл и пр. Впрочем, и для ложки дегтя в этой бочке меда место все же нашлось.

Инсайдеры, с которыми VF удалось пообщаться, отмечают, что королевская пара так и не смогла ассимилироваться к американской жизни. Соседи недолюбливают их за то, что с их переездом в Монтесито сильно взлетели цены на недвижимость, хотя и до этого там жили знаменитости из списка А.

Друзей принц Гарри в США так и не нашел, хотя многие и отмечают его добрый нрав и приветливость. "У Гарри пока не так много друзей в Калифорнии. Я думаю, Гарри не знает, чего он хочет, потому что он вырос в аквариуме, и поэтому он не знает, что такое настоящая жизнь. Я думаю, он, вероятно, хочет, чтобы его оставили в покое и при этом не хочет беспокоиться о деньгах. Я не думаю, что он хочет быть знаменитым так, как Меган", - отмечает бывший коллега пары по одному из медиапроектов.

Меган Маркл в статье "досталось" больше. Один источник отмечает, что некоторым людям, которые работали с женой принца Гарри, приходилось после этого обращаться за помощью к психотерапевту. Другой с раздражением подчеркнул тягу Маркл все превращать в деньги и славу: "Меган просто ищет все возможные способы что-то монетизировать. Я по-прежнему считаю, что они - самые высокомерные и лицемерные люди на планете. Они уехали из Англии, чтобы спрятаться от пристального внимания прессы, и все, что они делают, - это пытаются попасть на страницы прессы в США".

Британская королевская семья - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что принц Гарри сделал татуировку на видном месте. Герцог Сассекский пошел на рискованный шаг ради Invictus Games, патроном которых он является.

Также источник, близкий к королю Великобритании, раскрыл общее хобби Чарльза ІІІ и его супруги, которое очень сблизило их. Необычным увлечением они занимаются с большим азартом.

Читайте также:

Кто такой принц Гарри

Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США, сообщает Википедия.

Кто такая Меган Маркл?

Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес принц Гарри Меган Маркл новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Два главных удара": Сырский раскрыл основную цель ВСУ в Курской области

"Два главных удара": Сырский раскрыл основную цель ВСУ в Курской области

22:23Украина
Украина не может перехватить ракету "Орешник": Сырский сделал важное заявление

Украина не может перехватить ракету "Орешник": Сырский сделал важное заявление

21:32Украина
Сырский спрогнозировал, смогут ли ВСУ удержать Покровск

Сырский спрогнозировал, смогут ли ВСУ удержать Покровск

21:27Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на неделю с 20 по 26 января: Овны получат ответы, Рыбы - разбогатеют

Гороскоп на неделю с 20 по 26 января: Овны получат ответы, Рыбы - разбогатеют

Гороскоп на завтра 20 января: Козерогам - новое знакомство, Водолеям - важная новость

Гороскоп на завтра 20 января: Козерогам - новое знакомство, Водолеям - важная новость

Гороскоп Таро на неделю с 20 по 26 января: Рыбам - проблемы с деньгами, Льву - удача

Гороскоп Таро на неделю с 20 по 26 января: Рыбам - проблемы с деньгами, Льву - удача

Когда закончится война в Украине: год прекращения огня и что будет дальше

Когда закончится война в Украине: год прекращения огня и что будет дальше

Раздавят чувства и не заметят: какие знаки зодиака чаще всего разбивают сердца

Раздавят чувства и не заметят: какие знаки зодиака чаще всего разбивают сердца

Последние новости

02:32

Головная боль для Кремля: в ВСУ назвали новые цели массированных ударов по РФ

01:30

"Самые высокомерные люди на планете": известный глянец "разнес" Гарри и Меган

00:10

"Супермен" Генри Кавилл впервые стал отцом

00:08

Нанесет ли РФ ракетный удар по Украине перед инаугурацией Трампа: в ВСУ ответили

19 января, воскресенье
23:19

Голливудский дебют: 8-летняя дочь Дмитрия Ступки снимается для Netflix

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

23:03

"Ударная волна едва дом не снесла": россияне жалуются на атаку беспилотников

22:23

"Два главных удара": Сырский раскрыл основную цель ВСУ в Курской области

22:13

"Глупенький": Камалия поставила на место Соломку, который назвал ее бездарной

22:00

Обведут вокруг пальца любого: 5 самых хитрых знаков зодиака

Реклама
21:32

Украина не может перехватить ракету "Орешник": Сырский сделал важное заявлениеВидео

21:27

Сырский спрогнозировал, смогут ли ВСУ удержать Покровск

20:58

Что делать, чтобы страшный сон не сбылся: народные способы

20:58

"Оккупантов смешали с бетоном": ВСУ показали эффектное уничтожение врага

20:15

Смена командиров и перевод офицеров: раскрыты проблемы еще одной бригады ВСУ

19:55

Рекордное количество: разведка Британии раскрыла потери России в войне

19:35

США не ставили целью победу Украины в войне с РФ и возврат территорий – Time

19:30

Бойко - не герой и мирный план Трампа: главные новости Украины (дайджест)

19:20

Экс-ВиаГра Миша Романова рассталась с советником президента Зеленского

18:47

Почти весна: синоптик рассказал, когда в Украину "придет" аномальное потепление

18:12

Взрыв в центре Киева: в радиостудии сдетонировал боеприпас, есть пострадавшая

Реклама
17:42

Когда закончится война в Украине: год прекращения огня и что будет дальше

17:40

Бывший друг Пугачевой пропагандист Резник попал под санкции за свои вирши

17:38

Оккупанты не будут штурмовать Покровск "в лоб": в ВСУ назвали причину

17:30

Роскошный завтрак за 10 минут: улетная закуска из лаваша - рецепт

17:25

Будет ли Трамп договариваться с Путиным за спиной Украины?мнение

17:19

План прекращения войны: в МИД сделали важное заявление о принуждении РФ к миру

17:15

Что будет, если есть сало каждый день: названы неожиданные последствияВидео

16:52

ВСУ в Торецке держат врага под огневым контролем: детали от ОТГ "Луганск"

16:34

Какие запахи больше всего не переносят кошки: и на километр не подойдут

16:21

Россияне "вцепились" в правый берег Оскола: в ВСУ предупредили о продвижении РФ

15:49

Сломается не только смартфон: как нельзя заряжать телефон в машине

15:22

РФ выбрала новую цель: в разведке Британии назвали направления продвижение врага

15:18

Зеленский ударил санкциями по сторонникам РФ: в списке – минимум 5 громких фамилий

15:11

Финансовый гороскоп на неделю с 20 по 26 января

15:08

"Мир в обмен на территории": в США узнали, каким может быть план Трампа

15:02

Зеленский подписал указ о новых санкциях СНБО: кого заденет в первую очередь

14:48

Эксперты призвали не кормить птиц хлебом в январе: в чем причина

14:03

"Мои сердце и разум": Соловий показала редкое фото важного для нее мужчины

13:53

Визит словацкой оппозиции в Киев: Фицо заговорил о попытке госпереворота

13:47

Как убрать известковый налет в унитазе: простой, но очень эффективный способ

Реклама
13:30

Будут ли переводить персонал Воздушных сил в пехоту: Сырский выдал запрет

13:16

"Катастрофа для Лукашенко": как пройдут выборы в Беларуси в 2025 году - БульбаВидео

13:05

Планы по завершению войны: у Трампа сделали новый прогноз

13:00

Юлия Санина впервые призналась, как ее муж оказался за границей во время войны

13:00

Забываем о неприятных запахах: как действенно избавиться от запаха собачьей мочи

12:54

Гороскоп Таро на неделю с 20 по 26 января: Рыбам - проблемы с деньгами, Льву - удача

12:45

У Трампа изменилась стратегия относительно переговоров Зеленского и Путина

12:43

Не все в курсе: как правильно использовать кислородный порошок

12:18

РФ атаковала Украину ракетами, сотнями авиабомб и дронов - Зеленский

11:59

Tik-Tok перестал работать для пользователей в США: в чем причина

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять