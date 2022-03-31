УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Самая богатая украинская певица рассказала о судьбе своего роскошного особняка в Киеве за 5 млн

31 марта 2022, 18:35

У Камалии трехэтажный дом в Киеве за 5 миллионов долларов.

Камалия
Камалия / Instagram

Самая богатая певица Камалия 1 марта смогла уехать из Украины, а ее муж миллиардер Мохаммад Захур смог вывести дочерей в Великобританию за несколько дней до начала войны в Украине.

В одном из интервью артистка рассказала, как живет сейчас и на кого она оставила свой роскошный особняк в Киеве.

Певица признается: ни она, ни ее супруг, который является подданным Британии, "не верили, что Россия пойдет на нас войной".

"Мы шутили по поводу Байдена, называвшего разные даты нападения России. За два дня до войны супруг напрягся и сказал, что лучше на всякий случай заберет дочерей в Лондон, потому что верил в то, что говорит Европа и Америка. Мы на семейном совете решили, что супруг с детьми уедет, а я должна была работать в Киеве над номером для музыкальной премии и новым альбомом. Я осталась с мамой дома", - рассказала Камалия в программе Зірковий шлях.

В первый день марта певица все же покинула свой дом. А вот ее мама не захотела уезжать.

"Маму не смогла уговорить, она сказала, что прожила в Украине 65 лет, и никуда ехать не собирается. Сейчас она уехала в Ужгород", - поделилась Камалия.

По словам звезды, когда она была на пути к границе, то едва не погибла.

"Мы ехали караваном. Меня вез водитель и с нами было много мам с детьми. Я договаривалась через собственные каналы, чтобы было безопасно. Мы ночевали в Черновцах, и когда ехали, перед нами за 10 минут взорвали мост. Это был ужас", - вспоминает она.

К слову, свой трехэтажный дом в столице за 5 миллионов долларов она оставила подруге, тренеру по конному спорту, которая осталась без дома.

Камалия
Камалия c мужем / instagram

"Моя подруга попала с семьей в ловушку в доме, который был по Житомирской трассе. Когда уже не было выбора, умирать от голода или рисковать жизнью семьи, они сели в машину и уехали. Их машина была расстреляна, но они чудом остались в живых. Моя подруга с семьей живет в нашем доме. В общем, там живет еще несколько семей", - рассказала артистка.

Читайте также:

viber
война в Украине Камалия
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 29 марта 2022: Овнам – деньги, Львам – успех, Стрельцам – обманГороскоп на сегодня, 29 марта 2022: Овнам – деньги, Львам – успех, Стрельцам – обман "Скончалась от ран": в Мариуполе оккупанты по несколько дней насиловали женщину на глазах у ее сына"Скончалась от ран": в Мариуполе оккупанты по несколько дней насиловали женщину на глазах у ее сына Гороскоп для Киева: астролог назвала точную дату затишья в столицеГороскоп для Киева: астролог назвала точную дату затишья в столице 19-летний тиктокер глумился над памятью погибших украинских военных: его нашли и наказали19-летний тиктокер глумился над памятью погибших украинских военных: его нашли и наказали В Минобороны России официально заявили, что отходят от Киева и ЧерниговаВ Минобороны России официально заявили, что отходят от Киева и Чернигова

Последние новости

18:42

Студенты из ОРДЛО рассказали о принудительной мобилизации

18:35

Самая богатая украинская певица рассказала о судьбе своего роскошного особняка в Киеве за 5 млнВидео

18:33

На кого Дорофеева променяла Дантеса - СМИ назвали имя разлучникаВидео

18:10

Эрдоган сделал заявление о гарантиях Турции по безопасности для Украины и санкциях против России

18:04

Газ за рубли: как Россия снова пытается облопошить Западмнение

Реклама
17:50

Российский контрактник в телефонном разговоре заявил, что командование удерживает его в УкраинеВидео

17:45

Российский оккупант обворовывал дома украинцев и вывозил золото с валютой: что о нем известноВидео

17:45

Привлечете удачу и невероятное богатство: приметы на апрель, которые принесут небывалый успехВидео

17:43

Арестович объяснил, почему Украине важны переговоры с РФ о миреВидео

17:22

Путин собрался торговать газом в рублях, но Европа решительно отвергла ультиматум Кремля

16:54

Техника РФ выходит из Чернобыльской зоны: в Беларуси заметили движение большой колонны – картаВидео

16:52

"Насилуют детей и едят собак": оккупант признался, как втроем изнасиловали ребенка в УкраинеВидео

16:49

Пограничники показали самые курьезные попытки мужчин уехать из Украины: от фальшивой беременности до залегания под памперсами

16:37

Три направления, по которым будет наступать Россия: почему рано радоваться отводу войск РФмнение

16:25

"Хотя бы пишите на украинском": россияне начали угрожать и шантажировать ПотапаВидео

16:22

Цель России – захват Украины: оккупанты будут наступать на Донбасс, Киев и другие города – НАТО

16:12

Благовещение 2022: все суеверия дня – от денежных до примет для зачатия

16:01

Опять женатый: рассекречен еще один любовник Алины Кабаевой

15:31

Хакеры из России атаковали объекты НАТО – Google

15:17

Крым с Донбассом, русский язык и демилитаризация: в Турции рассказали детали встречи Украины и РФ

Реклама
15:15

Стивен Кинг предсказал жалкий исход путинской войны и пригрозил российскому диктатору

15:14

Гороскоп на апрель 2022 для всех знаков зодиака: Стрельцам – риск травм, Козерогам – деньги

15:13

Путин заявил, что еще не время прекращать войну в Украине – премьер ИталииВидео

14:52

"Показали тело гражданской": снайпер ВСУ ответила пропагандистам РФ, которые ее "заживо похоронили"

14:35

"Глаза и улыбка, которые украли все женские сердца": кто новый "краш" украинок

14:26

Перебрасывают войска с Беларуси в Россию: оккупанты готовятся наступать на восток Украины – Генштаб

14:19

Кремль ищет способ сделать вид, что никакой войны в Украине не быломнение

14:17

Чем заменить стиральный порошок: 4 средства, которые есть в каждом доме

14:01

Приметы на 1 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

13:53

Украинские бойцы освободили от российских оккупантов часть Херсонщины

13:45

Путин отказался от газового ультиматума: РФ будет принимать оплату за газ в евро и долларахВидео

13:45

Япония не будет считаться с Россией и изменит документы по Курилам

13:35

"Российская армия для нас - сладкая булочка": один из командиров Интернационального легиона

13:21

РФ начнет новый этап войны против Украины: эксперт назвал два условия, чтобы его предотвратить

13:17

В Днепропетровской области оккупанты разбомбили воинскую часть, есть погибшие

12:57

ВСУ освободили от оккупантов 5 сел в Запорожской области

12:53

Простейший рецепт хлеба Паляниця с хрустящей корочкой, который сможет приготовить любой украинецВидео

12:52

Силы обороны Украины ликвидировали оккупантов, которых Россия перебросила из Абхазии

12:48

Гречки и зрелищ: в России пообещали бесплатную крупу за покупку эротического журнала

12:48

"Гордость РФ" теперь будет в ВСУ: украинские воины захватили российскую десантную машину БМД-4МВидео

Реклама
12:44

Полететь в Европу: какие авиакомпании предоставляют большие скидки для украинцев

12:42

Российский оккупант по телефону пожаловался жене, что уже не может воевать с ВСУВидео

12:32

Почему Россию даже без Путина нужно держать в изоляциимнение

12:14

"Сердце ангелочка не выдержало": умер ребенок, семью которого орки обстреляли в Лисичанске

12:14

Награбил, но не довез: ВСУ показали, что было в карманах ликвидированного оккупанта-мародера

12:11

После войны жилые дома в Украине будут энергосберегающими и с укрепленными паркингами – Мининфраструктуры

12:00

Российские самолеты с ядерным оружием на борту нарушили воздушное пространство Швеции - СМИ

11:57

Спрятали БТР в сено, но ВСУ нашли: силы обороны Украины нанесли четкий удар по технике оккупантов РФ

11:38

"У россиян началась паника – такого они не ожидали": в МВД объяснили, почему орки покидают ЧернобыльВидео

11:28

Кадыровцы в Украине вступили в "ожесточенный бой" со светофором

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять