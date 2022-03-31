Самая богатая украинская певица рассказала о судьбе своего роскошного особняка в Киеве за 5 млн

Камалия / Instagram

Самая богатая певица Камалия 1 марта смогла уехать из Украины, а ее муж миллиардер Мохаммад Захур смог вывести дочерей в Великобританию за несколько дней до начала войны в Украине.

В одном из интервью артистка рассказала, как живет сейчас и на кого она оставила свой роскошный особняк в Киеве.

Певица признается: ни она, ни ее супруг, который является подданным Британии, "не верили, что Россия пойдет на нас войной".

"Мы шутили по поводу Байдена, называвшего разные даты нападения России. За два дня до войны супруг напрягся и сказал, что лучше на всякий случай заберет дочерей в Лондон, потому что верил в то, что говорит Европа и Америка. Мы на семейном совете решили, что супруг с детьми уедет, а я должна была работать в Киеве над номером для музыкальной премии и новым альбомом. Я осталась с мамой дома", - рассказала Камалия в программе Зірковий шлях.

В первый день марта певица все же покинула свой дом. А вот ее мама не захотела уезжать.

"Маму не смогла уговорить, она сказала, что прожила в Украине 65 лет, и никуда ехать не собирается. Сейчас она уехала в Ужгород", - поделилась Камалия.

По словам звезды, когда она была на пути к границе, то едва не погибла.

"Мы ехали караваном. Меня вез водитель и с нами было много мам с детьми. Я договаривалась через собственные каналы, чтобы было безопасно. Мы ночевали в Черновцах, и когда ехали, перед нами за 10 минут взорвали мост. Это был ужас", - вспоминает она.

К слову, свой трехэтажный дом в столице за 5 миллионов долларов она оставила подруге, тренеру по конному спорту, которая осталась без дома.

Камалия c мужем / instagram

"Моя подруга попала с семьей в ловушку в доме, который был по Житомирской трассе. Когда уже не было выбора, умирать от голода или рисковать жизнью семьи, они сели в машину и уехали. Их машина была расстреляна, но они чудом остались в живых. Моя подруга с семьей живет в нашем доме. В общем, там живет еще несколько семей", - рассказала артистка.

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