С семейного фото Дональда Трампа пропала Мелания

Мелания Трамп не оказалось на традиционной рождественской открытке Трампов.

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Мелания Трамп не было на семейном фото / Коллаж Главред, фото ЕРА, Instagram/Guilfoyle

Супруга бывшего американского президента Дональда Трампа Мелания, исчезла с праздничной рождественской открытки своей семьи.

По информации издания Page Six, женщина не присутствовала на фото, потому что она заботилась о своей больной матери.

Источник, близкий к Трампам, сообщает, что мама бывшей первой леди, Амалия Кнавс, сильно заболела в больнице, и Мелания была рядом с ней, а не на вечеринке, где был сделан снимок.

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"Мелания всегда была очень предана всей своей семье", — пояснил Fox News Digital источник, близкий к Мелании Трамп.

"Неудивительно, что это Рождество она провела со своей больной матерью", - добавил он.

Невеста Дональда Трампа-младшего, Кимберли Гилфойл, поделилась этим изображением, которое было сделано в поместье бывшего президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида, в своей истории в Instagram.

Потомство Дональда Трампа / Фото Instagram/Guilfoyle

Напомним, ранее король Великобритании Чарльз ІІІ обратился к своим подданным по случаю Рождества. Во время своей речи, которая была опубликована на официальной странице двора в Instagram, он вспомнил войну, которая скорее всего касалась Украины, и пожелал мира на земле.

Ранее также стало известно о том, что королева Елизавета беспокоилась, что будет сложно организовать ее похороны, если она умрет в Балморале. Об этом рассказала принцесса Анна.

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