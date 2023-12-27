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"Защитить друг друга": король Чарльз обратился к своим поданным и вспомнил войну

Алена Кюпели
27 декабря 2023, 11:29
Он вспомнил войну, которая скорее всего касалась Украины, и пожелал мира на земле.
Король Чарльз упомянул войну в своей речи
Король Чарльз упомянул войну в своей речи / Коллаж Главред, фото скриншот, Pixabay

Король Великобритании Чарльз ІІІ обратился к своим подданным по случаю Рождества.

Во время своей речи, которая была опубликована на официальной странице двора в Instagram, он вспомнил войну, которая скорее всего касалась Украины, и пожелал мира на земле.

"Во времена все более трагического конфликта во всем мире я молюсь, чтобы мы могли сделать все, что в наших силах, чтобы защитить друг друга. Слова Иисуса кажутся как никогда актуальными: "Поступай с другими так, как хотел бы, чтобы они поступали с тобой". Такие ценности универсальны, что объединяет нашу абраамическую семью религий и другие системы верований по всему Содружеству и широкому миру. Они напоминают нам поставить себя на место соседей и искать их добра, как мы хотели бы себе", - сказал король.

видео дня

На видео - рождественское обращение Чарльза к своему народу:

Напомним, ранее стало известно о том, что королева Елизавета беспокоилась, что будет сложно организовать ее похороны, если она умрет в Балморале. Об этом рассказала принцесса Анна.

Также, после коронации Чарльза III, королевский эксперт Даниэла Эльзер выразила мнение о том, за что Чарльз III возненавидит Кейт Миддлтон, которая набирает влияние при дворе.

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