"Русский военный корабль...": Тина Кароль показала патриотичный лук

Тина Кароль поддерживает Украину/ instagram.com/tina_karol/

Украинская певица Тина Кароль, которая в отличие от других звезд не выступала в России после 2014-го года, показала патриотический лук.

Так, певица предстала в свитере, которые отправляет русский военный корабль в известном направлении.

Соответствующим фото певица поделилась на своей странице в Instagram.

Напомним, 12 апреля в Варшаве стартовала серия благотворительных матчей киевского Динамо в поддержку Украины Match for peace #StopWarInUkraine. На каждом из матчей выступали украинские артисты: Тина Кароль, Юлия Санина, Мишель Андраде, Дорофеева, Екатерина Павленко, Джамала.