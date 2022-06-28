Розенбаум вызвался спеть для раненых украинских военных, но только после российских / скриншот

Российский певец Александр Розенбаум заявил, что спел бы для украинских раненых военных. Артист хочет стать "голубем мира".

В интервью журналистке Ксении Собчак он заявил, что хочет лечить творчеством всех пострадавших независимо от их национальности.

"Я хочу поехать туда, куда я хочу поехать, без журналистов. Не в Киев, а туда, куда это возможно. Но если я пойду к российским раненым, я обязательно пойду и к украинским. Конечно, не к тем, что со свастикой. Если мне российская власть как голубю мира, с разрешения украинской власти, позволит, то я соглашусь", – заявил Розенбаум.

Певец заверил, что чувствует свое призвание в том, чтобы помогать пострадавшим в войне.

Читайте такжеРадуется убийствам украинцев: Билык рассказала, как муж Повалий поддерживает войнуНапомним, ранее Розенбаум отказался критиковать артистов, которые покинули России после начала войны в Украине

70-летний артист отметил, что до сих общается с Аллой Пугачевой, которая одна из первых уехала из России.

"Я ее люблю, не прощался и прощаться не собираюсь. Недавно с ней разговаривал... С какого перепугу я не должен с ней общаться?! Она эпоха в музыке. Я не буду ее осуждать, обсуждать. Называть ее предательницей? Да никогда! Она мой любимый человек", - заявил он.

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