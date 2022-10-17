УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Ротару разбита: в Сети появилась реакция певицы на попадание дрона-шахида в жилой дом в Киеве

17 октября 2022, 22:39

София Михайловна не сдержала эмоций.

София Ротару
София Ротару отреагировала на попадание дрона-шахида в жилой дом в Киеве / instagram.com/sofiarotaru.official

Украинскую певицу Софию Ротару с начала полномасштабной войны нередко упрекали в молчании. Певица и вправду долгое время не высказывала свою позицию открыто, и отделывалась общими фразами.

Недавно она высказала сочувствие жертвам всеукраинского ракетного обстрела, который коснулся и Киева. Утром 17 октября в столицу вновь пришла беда.

Певица не осталась равнодушной, и сделала на своей странице в Instagram заявление относительно разрушения жилого дома рашистским дроном-камикадзе

Оно также получилось немногословным, но крайне искренним. София Михайловна опубликовала фотографию разрушенного здания с эмодзи разбитого сердца на нем.

София Ротару
София Ротару отреагировала на попадание дрона-шахида в жилой дом в Киеве / instagram.com/sofiarotaru.official

Атака дронов-камикадзе на Киев

Около семи утра 17 октября в Киеве прогремели взрывы. Перед "прилетом" в области были замечены дроны-камикадзе моделей Shahed, которые летели в направлении столицы. Перед этим в Украине была объявлена воздушная тревога.

По словам мэра столицы Виталия Кличко, утром в сторону Киева летели 28 дронов. Большинство из них были сбиты. Один из дронов ударил по жилому дому в Шевченковском районе столицы. По предварительным данным, погибли три человека. Спасательные работы продолжаются.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на атаку дронов и рассказал, что враг не дает покоя и днем, и ночью. Как отметил украинский гарант, враг может ударить по украинским городам, но наш народ сломать не удастся. Оккупантов ждет лишь справедливое наказание и осуждение будущих поколений. А Украину - победа.

Посольство США в Украине назвало утренние атаки на Киев дронами-камикадзе "отчаянными и позорными". В дипломатическом ведомстве также заверили, что Соединенные Штаты всегда будут поддерживать несокрушимый украинский народ.

Другие новости:

война в Украине шоу-бизнес София Ротару Ротару новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:02

ВСУ кладут оккупантов "по роте в день": Арестович о катастрофических потерях РФ

23:00

"Путин может записать достижение": Зеленский обвинил президента РФ в убийстве беременной украинкиВидео

22:42

Что делать если нет воды: советы украинцам

22:39

Ротару разбита: в Сети появилась реакция певицы на попадание дрона-шахида в жилой дом в Киеве

22:39

В Беларуси испугались свержения Лукашенко и грозятся Литве ударом в случае "нападения"

Реклама
22:11

"Самоубийство для Путина": на Западе раскрыли сценарий ответа на ядерный удар РФВидео

21:53

Сгорели в объятиях: появились страшные подробности убийства беременной девушки с мужем в КиевеВидео

21:32

ВСУ пошли вперед на Луганщине: "чмобиков" оккупанты используют как "пушечное мясо"Видео

21:28

Украину атакует резкое похолодание: синоптики назвали дату морозаВидео

21:00

Над Киевом и областью летают дроны-камикадзе: ведется массовый перехватВидео

20:59

Бойня на полигоне в РФ: бунтующие "чмобики" отказались ехать на войну в УкраинуВидео

20:48

Иран – соучастник военных преступлений РФ: Украина призвала Тегеран не поставлять оружие МосквеВидео

20:41

Дешево и сердито: зачем люди ставят соду в холодильник

20:19

Люди в ужасе прыгали с горящих балконов: подробности крушения Су-34 в РФВидео

20:12

Россия устроила скандал на чемпионате Европы по боксу: украинцам запретили выходить на ринг с флагом

20:10

Приметы на 19 октября: как с помощью горбушки хлеба привлечь деньги и здоровье на весь годВидео

20:00

"SpaceX скоро станет SpaceZ": у Зеленского отреагировали на заявления Маска о ядерной угрозе РФ

19:47

В СБУ назвали два сценария завершения войны и спрогнозировали срокиВидео

19:40

У Байдена оценили угрозу для Украины из-за ядерных учений в РоссииВидео

19:23

Ни слова правды: 3 женщины по зодиаку, словам которых верить не стоитВидео

Реклама
19:20

Чем "шахеды" паскудные и в чем их недостатокмнение

19:17

Измученные, но счастливые: в Украину вернулись 108 женщин, которых держали в плену россиянеВидео

19:00

Гороскоп на завтра, 18 октября 2022: Весам – интриги, Скорпионам – испытания, Водолеям – везениеВидео

18:57

У Пугачевой нашли квартиру за 300 миллионов по соседству с Киркоровым: как выглядит дом

18:56

Как узнать, кто твой ангел-хранитель: имя, возраст, пол и характер небесного защитника

18:49

В Краснодарском крае военный самолет РФ с бомбами рухнул прямо на жилые домаВидео

18:49

Медведев испугался, что Израиль поставит оружие Украине: разразился "угрозой" и оскорблениямиВидео

18:31

Маск выдал странный прогноз о ядерном ударе РФ по Украине и приплел КрымВидео

18:30

В Украине рекордно подорожал хлеб: цены на главный продукт зашкаливаютВидео

18:28

Мощная защита: у 3 знаков зодиака самый сильный ангел-хранительВидео

18:27

Лавровый лист для искрящихся красотой и силой волос: 11 домашних рецептов на все случаи жизни

18:20

"Мы с соседями пытались его сбить": Могилевской засняла дрона-камикадзе над своим домом

18:19

Генерал Романенко рассказал, освободят ли Херсон до конца недели

17:58

РФ может нанести ядерный удар по Украине: тревожный сценарий разведки ФРГВидео

17:46

Яблочные отходы – это не мусор: как с пользой применить кожуру и сердцевину фруктов

17:38

Как удалить суперклей с одежды: 7 способов от свежих и засохших пятен

17:31

"Большой бум" в Москве: в Украине рассказали о подготовке дальнобойной "бавовны"Видео

17:28

Поставки современного ПВО Украине: у Байдена учтут использование РФ иранских дронов Shahed-136Видео

17:21

Под покровом удачи: 3 знака зодиака – везунчики ноября

17:10

Едут целые эшелоны: Россия перебрасывает в Беларусь танки, пушки и бронетранспортеры

Реклама
17:06

У Зеленского жестко наехали на Иран и обвинили в убийствах украинцевВидео

17:03

Трудна дорога и повсюду обман: 5 женских имен, обладательницы которых обожают лгать

16:55

Российский патриотический певец спел новую песню, где зазывает на мобилизацию

16:52

"Мужика угнали": в РФ мобилизовали "чмобика", на котором держалась деревня МогильноеВидео

16:44

Пока не в плену: выяснилось, чем занимается "мобилизированный" ГиркинВидео

16:13

Украина может получить в аренду современное военное вооружение - WeltВидео

16:04

На популярного российского актера составили протокол за критику войны

15:59

"Окна задребезжали": в Крыму прогремели оглушительные взрывыВидео

15:55

Резников анонсировал "сюрпризы" для россиян: Украина ожидает получения новых наименований РСЗО

15:44

Считает отцом украинца: как сейчас живет единственный сын Баскова

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в сентябреКалендарь 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буря
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять