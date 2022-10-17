Ротару разбита: в Сети появилась реакция певицы на попадание дрона-шахида в жилой дом в Киеве

София Ротару отреагировала на попадание дрона-шахида в жилой дом в Киеве / instagram.com/sofiarotaru.official

Украинскую певицу Софию Ротару с начала полномасштабной войны нередко упрекали в молчании. Певица и вправду долгое время не высказывала свою позицию открыто, и отделывалась общими фразами.

Недавно она высказала сочувствие жертвам всеукраинского ракетного обстрела, который коснулся и Киева. Утром 17 октября в столицу вновь пришла беда.

Певица не осталась равнодушной, и сделала на своей странице в Instagram заявление относительно разрушения жилого дома рашистским дроном-камикадзе

Оно также получилось немногословным, но крайне искренним. София Михайловна опубликовала фотографию разрушенного здания с эмодзи разбитого сердца на нем.

София Ротару отреагировала на попадание дрона-шахида в жилой дом в Киеве / instagram.com/sofiarotaru.official

Атака дронов-камикадзе на Киев

Около семи утра 17 октября в Киеве прогремели взрывы. Перед "прилетом" в области были замечены дроны-камикадзе моделей Shahed, которые летели в направлении столицы. Перед этим в Украине была объявлена воздушная тревога.

По словам мэра столицы Виталия Кличко, утром в сторону Киева летели 28 дронов. Большинство из них были сбиты. Один из дронов ударил по жилому дому в Шевченковском районе столицы. По предварительным данным, погибли три человека. Спасательные работы продолжаются.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на атаку дронов и рассказал, что враг не дает покоя и днем, и ночью. Как отметил украинский гарант, враг может ударить по украинским городам, но наш народ сломать не удастся. Оккупантов ждет лишь справедливое наказание и осуждение будущих поколений. А Украину - победа.

Посольство США в Украине назвало утренние атаки на Киев дронами-камикадзе "отчаянными и позорными". В дипломатическом ведомстве также заверили, что Соединенные Штаты всегда будут поддерживать несокрушимый украинский народ.

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