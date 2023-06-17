РосСМИ: Пугачева спряталась за очками после неудачной пластики

В России продолжают ненавидеть Аллу Пугачеву за ее честную позицию в отношении Украины.

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Алла Пугачева не собирается возвращаться в Россию/ скриншот YouTube

В России все никак не могут успокоится по поводу певицы Аллы Пугачевой, которая выехала из террористической России, так как не согласна с ее захватнической политикой и военным вторжением в Украину.

Она становится героем однозначно всех новостей, чтобы не случилось. Пропагандисты не успевают "клепать" оскорбительные и принижающие материалы, с целью как можно больше дискредитировать певицу.

На этот раз, пропагандистские Телеграмм-каналы типа "Не Малахов" шерят фото, на котором якобы у Пугачевой прошла неудачная операция и она скрывает свое лицо за большими солнцезащитными очками.

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Пугачева и Галкин живут свою чесную жизнь / Фото Не Малахов

"Ранее изменившуюся внешность Примадонны комментировали косметологи. Эксперты уверены, что певица прибегла к пластике нижних век, сделала подтяжку височной зоны лба и области скул. На лице Аллы Борисовны разглядели избыток введенной внутрь жировой ткани - это способствует задержке жидкости и приводит к стойкому отеку. В результате морщин нет, но есть ощущение, что пропорции лица нарушены: присутствует выраженная асимметрия, рот неестественно растянут", - пишут пропагандисты.

Напомним, ранее источники из окружения российской певицы сообщили, что она не хочет продавать имение, потому что оно хранит много приятных воспоминаний ее семьи.

Ранее сообщалось, что Пугачева лишилась последнего бизнеса в РФ. Этот бизнес был связан с изготовлением обуви. С сайта производителя вдруг исчезла почти вся обувь, которая выпускалась от имени Пугачевой и которая всё еще была в продаже в течение последнего года ‒ после того, как певица покинула РФ и началась пропагандистская кампания по очернению ее имени.

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