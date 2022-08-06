Российской блогерше в Испании разрисовали машину. Она в истерике из-за 'русофобии'

Ховова и ее возмущенное лицо/ Скриншот видео

Российская фешн-блогерша Влада Ховова пожаловалась на предубеждения в отношении россиян, которые в своем большинстве не против убийства украинцев во время войны.

В частности, приехав в испанский Аликанте, она пожаловалась на то, что кто-то разукрасил ее автомобиль. "Хорошая история о том, как "ф*кин русофобс" украсили автомобиль россиян", – написала она на своей странице в Телеграмм.

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Блогерша сняла на смартфон припаркованную машину с российскими номерами и выругалась в сторону виновника. Затем она показала, как смывает краску с номеров автомобиля. Все время, пока она отмывала машину, она выражалась и возмущалась из-за всемирной нелюбви к россиянам и даже грозилась вызвать полицию.

Напомним, ранее украинская певица Маша Фокина, которая на данный момент пребывает со своим трехлетним сыном в Болгарии, пожаловалась на ужасную ситуацию, которая приключилась с ней на отдыхе.

В частности, оказалось, что номер в котором отдахала артистка, забросали гнилыми фруктами, написала она на своей странице в Instagram.