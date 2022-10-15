Российский телеведущий бросил работу из-за несогласия с войной

Александр Гуревич. Фото Сплетник

Российский телеведущий Александр Гуревич, который много лет вел в России популярную передачу "Сто к одному", отказался работать на телевидении РФ.

Телеведущий не пошел на сделку с совестью и осудил военное и жестокое нападение России на Украину.

По словам телеведущего Гуревича, он не горит желанием вести развлекательное шоу и готов понять тех, кто не хочет принимать в нем участие. "Считаю для себя совершенно невозможным веселиться и шутить. Полагаю, и среди гостей нашей передачи, участников игр есть те, кто сегодня чувствовал бы себя иначе", — высказался 57-летний мужчина, которого цитируют российские СМИ.

Программа "Сто к одному" выходит на канале "Россия 1" с 1998 года. И Гуревич являлся бессменным ведущим телешоу на протяжении всего времени.

Напомним, ранее телеведущего Отара Кушанашвили едва не забили до смерти бандиты. Он отметил, что "заказать" его могли или Алла Пугачева, или Наталья Ветлицкая.

Телеведущий считает, что таким образом певицы могли отомстить ему за нелестные высказывания в их адрес.

"После хамских выступлений в адрес всех, разборка у подъезда завершилась избиением. Меня постригли, поставили на колени, приставили пистолет... Клянусь памятью мамы. Думаю, это была либо Алла Пугачева, либо Наталья Ветлицкая. Если Алла Борисовна, то не похоже на большую артистку, а Наталья — очень эмоциональная", - цитирует Кушанашвили teleprogramma.pro.

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