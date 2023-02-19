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Российский актер-путинист требовал экзотических очищенных фруктов в отеле на прифронтовой линии

19 февраля 2023, 10:38
Артист продолжает удивлять своим недалеким умом и позицией в отношении Украины.
Дмитрий Дюжев
Дмитрий Дюжев / скриншот

Российский актер-путинист, который ездил со своими примитивными выступлениями на оккупированные Россией украинские земли Дмитрий Дюжев, угодил в скандал.

По информации Телеграмм-канала "Не Малахов", актер, пребывая на прифронтовой линии, потребовал к себе в номер бесплатные десерты, кофе и экзотические фрукты исключительно в очищенном виде. Между тем, сам актер тут же опроверг такие новости, заявив, что все это неправда.

видео дня

Напомним, ранее, во время своего визита в оккупированный Донецк 11 мая, Дюжев слишком усердно расхваливал город.

Пользователи соцсетей не смогли сдержать смеха от театральных, умышленно усиленных эмоций звезды, и слов о "бриллианте России", пишет Обозреватель.

"Я просто ехал. Люди красиво одеты. Я думал, как же так? Война же идёт. Я думал тут, я не знаю, места себе не находят, не знают гармонии и так далее. А я приехал в улыбающийся город", – сказал Дюжев на видео, опубликованном на пропагандистском Telegram-канале.

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Дмитрий Дюжев
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