"Настоящий бриллиант России": Дюжева высмеяли за хвалебные оды Донецку

Дюжев и его брови / facebook.com/pages/ДМИТРИЙ-ДЮЖЕВ

Российский актер, звезда сериала "Бригада", Дмитрий Дюжев, который поддерживает войну в Украине, во время своего визита в оккупированный Донецк 11 мая слишком усердно расхваливал город.

Пользователи соцсетей не смогли сдержать смеха от театральных, умышленно усиленных эмоций звезды, и слов о "бриллианте России", пишет Обозреватель.

"Я просто ехал. Люди красиво одеты. Я думал, как же так? Война же идёт. Я думал тут, я не знаю, места себе не находят, не знают гармонии и так далее. А я приехал в улыбающийся город", – сказал Дюжев на видео, опубликованном на пропагандистском Telegram-канале.

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В один момент актер стал очень серьезным, когда говорил, что война это горе, но буквально в следующий момент расплылся в улыбке.

"Я приехал в Донецк, увидел своими глазами этот город и понял, что это сокровище, настоящий бриллиант России человеческого фактора и достоинства героического, несравнимого ни с какой другой в человечестве эпохой", – заявил он.

Как пишет российское издание Medialeaks, пользователи соцсетей подняли актера на смех, поскольку он слишком активно двигал бровями и переигрывал, эмоционально рассказывая о своих впечатлениях.

"Говорят, что его брови отдельно от хозяина окончили ГИТИС", "За игру бровями или игру бровей ну не "Оскар", так хотя бы "Нику" дайте", "Кроме как в роли Космоса, Дюжева никогда не знала, он всегда такой? Этот голос, ужимки, мимика, блаженный какой-то", "Я не сильно разбираюсь в вопросе, опыта нет, но всё же: он под чем?", "Я не ёрничаю, но он выглядит ненормальным. Может курит что-то или нюхает? Страшно с таким жить или быть рядом", – писали пользователи социальных сетей.

Напомним, несмотря на то, что многие российские звезды покинули страну, осуждая военное вторжение Украину, в РФ осталось предостаточно артистов, которые поддерживают кровавую войну.

Украинский журналист Дмитрий Гордон на своей страничке в Instagram решил показать главных подхалимов путинского режима.