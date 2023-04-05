"Российская" невестка Ющенко похвасталась стройными ножками в мини на роскошном отдыхе

Блогерша, младшая сестра украинской ведущей и волонтерки Маши Ефросининой, и бывшая невестка украинского политика Виктора Ющенко, Лиза Ющенко наслаждается беззаботной жизнью в Дубае.
Драматичные события на ее родине Лизу не беспокоят - она замужем за российским бизнесменом, и уже много лет живет в рф. И пока страна-оккупант продолжает в Украине кровопролитную войну, Ющенко постит на своей странице в Instagram гламурные луки на роскошном отдыхе.
Так, недавно блогерша опубликовала серию мечтательный черно-белых снимков, которые были сделаны во время ее отдыха в ОАЭ. Новые кадры всецело посвящены роскошной жизни Лизы.
На фото она позирует с полным макияжем в джинсовой куртке оверсайз и джинсовых мини-шортах. В руке Ющенко держит бумажный пакет.
В кадре Лиза задумчиво смотрит в даль, пока ветер треплет ее волосы. Мысли бывшей невестки Виктора Ющенко в этот момент остаются недостижимы - ими блогерша с подписчиками не поделилась.
Ранее украинская певица, продюсер, общественная деятельница и Народная артистка Украины Руслана Лыжичко похвасталась каменным прессом в культовом наряде из "Диких танцев".
Также пышнотелая актриса и певица Селена Гомес побаловала поклонников снимком с летним вайбом - в ярком бикини, которое подчеркивает сочные изгибы артистки.
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