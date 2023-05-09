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"Роди мне ребенка": Киркоров умолял известную певицу о наследнике

Сергей Кущ
9 мая 2023, 15:13
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Детей Филиппу Киркорову родила суррогатная мать, но детей он хотел от певицы Лады Дэнс.
Филипп Киркоров
Киркоров умолял известную певицу о наследнике / скриншот YouTube

Скандальный российский певец Филипп Киркоров воспитывает двоих детей – 11-летнюю Аллу-Викторию и десятилетнего Мартина.

Наследников артисту родила суррогатная мать, но детей он хотел от певицы Лады Дэнс.

По ее словам, в конце 80-х она работала бэк-вокалисткой у Киркорова. Тогда между ними возникла интрижка, которая едва не перерос в нечто большее - Киркоров хотел сделать ребенка певице.

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"Он вообще вцепился, говорит: "Роди мне ребенка", - поделилась Дэнс.

Беременеть от Киркорова певица не согласилась.

Напомним, недавно Киркоров опозорился на красной дорожке в Crocus City Hall. В частности, ему не понравился вопрос журналиста относительно его косматой выбеленной "прически". После вопросов про наряд артиста, один из журналистов решил поинтересоваться прической Киркорова: "Можно узнать, что у вас с прической?".

Ранее Киркоров в очередной раз угодил в скандал. Так, во время одного из своих выступлений, артист-путинист влез на своего танцора, имитируя неприличные телодвижения. И это ему так просто с рук не сошло.

Смотрите видео о том, как против российских артистов СНБО ввели санкции:

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