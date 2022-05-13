Ричард Гир продаст свою машину, чтобы помочь украинцам

Ричард Гир решил помочь украинцам. Фото соцсети

Голливудский актер Ричард Гир принял решение также помочь Украине, на которую зверски напала россия и убивает мирных жителей и детей.

Актер выставил на продажу свой кабриолет Jaguar XK8 1999 года выпуска, чтобы помочь украинцам, пострадавшим от войны с Россией.

Читайте такжеВезла гуманитарную помощь в Чернигов: оккупанты расстреляли студентку НПУ им. М. Драгоманова

Об этом сообщаетcя на аукционной площадке Bring a Trailer.

"Вся сумма продаж, включая вознаграждение покупателя, будет распределена поровну между World Central Kitchen и Open Arms Ukraine, которые являются некоммерческими организациями, помогающими жертвам войны в Украине", — говорится в описании лота аукциона.

Говорят, что кабриолет Jaguar XK8 1999 года был куплен Гиром, с тех пор он принадлежит актеру и остается в Нью-Йорке. Автомобиль в роскошной отделке имеет 4-литровый двигатель и пятиступенчатую автоматическую коробку передач. Общий пробег 48,2 тысяч километров.

Стартовая цена лота 29 тысяч долларов США.

Напомним, ранее стало известно о том, что

Одна из самых известных певиц Дженнифер Лопес примет участие в благотворительном концерте на острове Чертоза-ди-Сан-Джакомо на Капри. Все средства пойдут на помощь Украине и украинцам,