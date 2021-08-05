Рианна заработала миллиард долларов и побила рекорд по данным Forbres

Рианна / Getty Images

Барбадосская певица Рианна заработала более миллиарда долларов, став первой в мире женщиной-музыкантом, которой удалось попасть в "клуб миллиардеров".

Как сообщает Forbes в своем регулярной статистике, состояние 33-летней поп-звезды достигло 1,7 миллиарда долларов.

Рианна стала самой богатой певицей в истории и поднялась на второе место в списке самых богатых женщин в мире шоу-бизнеса. Первое место занимает Опра Уинфри с капиталом 2,7 миллиарда долларов.

В рейтинге Рианна опередила остальных - капитал Мадонны оценивается в 550 миллионов долларов, Селин Дион - 455 миллионов долларов, Бейонсе - 420 миллионов долларов.Читайте такжеРианна впервые за 5 лет снимает клип и покажет там своего возлюбленного

Среди женщин-актрис в последнем рейтинге выделилась Риз Уизерспун, которая заработала 120 миллионов за лето 2021.

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Рианна же не стала заморачиваться на одной только музыке - она получает доход из компании по производству косметики Fenty Beauty и фирмы Savage x Fenty, которая выпускает нижнее белье. Рианна создала их практически с нуля.

Теперь капитализация Fenty Beauty составляет 2,8 миллиарда долларов. Рианне принадлежит 50% акций. Соответственно эта компания принесла певице львиную долю богатства. Еще 270 миллионов долларов она заработала на нижнем белье.

Рианна основала компанию Fenty Beauty в 2017 году. В названии использовала свою фамилию. Полное имя певицы — Робин Рианна Фенти.