Рианна впервые за 5 лет снимает клип и покажет там своего возлюбленного

Рианна / Getty Images

Рианна и A$AP Rocky снялись вместе в новом клипе, и западные СМИ утверждают, что это новая песня Рианны.

Как сообщает The Cut, клип снимают в Нью-Йорке и он обещает быть очень романтичным.

Клип станет первым за 5 лет после выхода ее последних роликов на песни Sledgehammer и Wild Thoughts.

В субботу Рианна и A$AP Rocky вместе сняли музыкальное видео в Бронксе, и все это время выглядели очень мило.

Репер недавно заявил американским СМИ, что он близок к завершению своего следующего альбома All Smiles , который он назвал очень романтичным, тогда как Рианна не выпускала новую музыку уже пять лет.

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Издание отметило, что возлюбленных заметили на прогулке после съемок, где они нежно обнимались и тискали друг друга.

Журналисты подозревают, что это будет песня Рианны про любимого, и они сменили три разных образа на съемках.

Новый клип имеет большое значение для Рианны, так как она последнее время занималась развитием других своих бизнесов, в том числе дизайнерского, а это будет настоящее "возвращение на большую сцену".

Рианна и A$AP Rocky - что известно об их романе

Как известно, еще в декабре 2020 года официально стало известно о романе Рианны и A$AP Rocky. До этого певица имела длительные и сложные отношения с миллиардером из Саудовской Аравии.

По информации западных СМИ, отношения Рианны и A$AP Rocky начались еще во время локдауна в 2020 году, но они ловко из скрывали.