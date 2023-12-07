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Рианна может стать матерью-одиночкой

Алена Кюпели
7 декабря 2023, 12:30
Рианна и ASAP Rocky с сыном
Рианна и ASAP Rocky с сыном / коллаж: Главред, фото: instagram.com/badgalriri, instagram.com/asaprocky

Мужу барбадосской певицы Рианны и матери его двоих детей A$AP Рокки может грозить тюремное заключение.

По информации Heatworld.com, такие новости появились после того, как стало известно, что рэпер предстанет перед судом.

Источник сообщил, что суперзвезда Рианна убита горем из-за перспективы стать матерью-одиночкой для своих двоих детей.

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35-летний рэпер предстанет перед судом в начале января по обвинению в стрельбе из полуавтоматического пистолета в бывшего друга A$AP Relli. Прокуроры заявили, что Рокки, настоящее имя которого Раким Майерс, направил пистолет на Терелла Эфрона, также известного как A$AP Relli, во время ссоры два года назад.

В апреле 2022 года рэпер не признал себя виновным и подтвердил свою невиновность. Но при наличии достаточного количества доказательств для суда, обвинительный приговор может привести к тому, что Рокки грозит до девяти лет тюремного заключения.

По словам источника издания, Рианна пытается сохранять спокойствие и слушать адвокатов, которые пообещали, что не дадут ему попасть в тюрьму.

"Ему грозит девять лет, и она сейчас в ужасе", - говорит источник.

"Если произойдет худшее и они захотят показать ему пример, она будет одна воспитывать двоих детей", — делится источник.

Напомним, ранее Рианна показала, как выглядит ее фигура после вторых родов подряд. В частности, певица стала рекламировать свой личный бренд белья Savage X Fenty.

Напомним, ранее Рианна, которая во второй раз стала матерь, наконец-то рассекретила имя малыша. Необычное имя второго ребенка Рианны и A$AP Rocky стало известно через месяц после рождения певицы. 35-летняя певица и 34-летний рэпер назвали своего сына Риот Роуз Майерс, согласно свидетельству о рождении.

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