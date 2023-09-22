Российский режиссер Федор Бондарчук, который преклоняется перед диктатором Путиным, который уже второй год терроризирует Украину в угоду своим имперским амбициям, появился на публике и очень испугал своих поклонников.
Звезда российского кино появился на презентации в Институте развития Интернета (ИРИ), где были представлены проекты, которые выйдут с сентября 2023-го по декабрь 2024-го.
Российское пропагандистское издание Стархит, Бондарчук появился на мероприятии в черной одежде, но даже так было видно, что Бондарчук, который никогда не имел лишнего веса, сильно похудел.
"Тает на глазах", - написали пропагандисты.
Отметим, что бывшая жена Бондарчука, российская журналистка и светская дама Светлана Бондарчук не может себе отказать в удовольствии эпатировать публику откровенными фото своей шикарной фигуры. Она не считает, что стоит стесняться своей красоты, и время от времени радует поклонников дерзкими снимками иногда даже голышом.
Напомним, ранее стало известно о том, что Федор Бондарчук женился на актрисе Паулине Андреевой, чье настоящее имя Екатерина.
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