Рэперы из РФ снова в топе: российские треки возглавили чарт Spotify в Украине

Российские артисты зарабатывают на украинцах, которые слушают их музыку.

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Российские треки возглавили чарт Spotify в Украине / коллаж: Главред, фото: скриншот с youtube

Кратко:

Российские песни продолжают набирать популярность в Украине

Кто занял первые места в чарте Spotify

Пока россияне обстреливают украинские города и мирных граждан, в музыкальных чартах на стриминговых сервисах продолжают набирать популярность российские песни. Благодаря частым прослушиваниям украинцев они становятся лидерами рейтингов. На этот раз первое место на платформе Spotify в "Топ-50 Украина" первое место заняла песня "Fake ID" российских рэперов Kizaru и Icegergert.

Второе и третье место среди самых популярных песен в Украине на Spotify достались россиянину madk1d. То есть, сейчас сразу три российские песни возглавляют украинский чарт на платформе.

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Скриншот Spotify

Кстати, всего несколько дней назад в топе также были россияне. Речь идет о треке "Homay" группы Ay Yola, которая публично поддерживает войну и помогает оккупантам. Украинской артистке Анне Тринчер удалось вытеснить артистов из страны-агрессора с первого места. Позже ее песня "Зірочка палай" стала самой популярной в Украине и заняла первое место. Правда, украинцы лидировали недолго. Уже сейчас на первых местах и в Spotify, и в Apple Music "Fake ID".

Kizaru (настоящее имя Олег Нечипоренко) - российский рэпер, известный криминальным прошлым. Он был осужден в России за торговлю наркотиками. После побега в Испанию артиста снова лишили свободы за сбыт запрещенных веществ. В РФ он находится в федеральном розыске. Рэпер не высказал четкой позиции относительно войны. В 2022 году он написал "#НетВойне" в соцсетях, но потом удалил пост.

Icegergert (настоящее имя Георгий Гергерт) - молодой артист, который поет об уличном насилии, безнаказанности и пренебрежении к закону в своих треках. Он стал популярным в 2023 году после того, как некоторые его песни завирусились в соцсетях.

У Madk1d (настоящее имя Марк Серков) в 2025 году вышел альбом под названием sexyswag, а в 2024-м темой для обсуждения в российских Telegram-каналах стал его трек "давно", посвященный войне РФ против Украины.

Отметим, что прослушивание песен на стриминговых сервисах монетизируется. То есть, российские артисты зарабатывают на украинцах, которые слушают их музыку. Таким образом они финансово поддерживают артистов страны-агрессора и даже российских оккупантов.

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Ранее Главред писал о том, что в Украине электронная петиция в Кабинет Министров по блокированию русскоязычной музыки на стриминговых сервисах, таких как Apple Music и Spotify, набрала необходимые 25 тысяч подписей. Это означает, что правительство обязано рассмотреть этот вопрос в течение трех месяцев.

А также предательница Украины Ани Лорак нашла себе нового фаворита и записала с ним новую песню. Также певица уверяет, что их новая композиция сможет помогать людям.

В террористической России поблагодарили украинцев за то, что они слушают песню одной из российских групп AY Yola "Homay".

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