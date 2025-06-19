Расставание Кэти Перри и Орландо Блума: подруга певицы подтвердила слухи

Вкратце:
- Орландо Блум и Кэти Перри не комментируют слухи о расставании
- Их анонимно подтверждают их близкие
Американская певица Кэти Перри сейчас находится в Австралии с концертным туром под названием "Lifetimes". Из-за этого она пропустит свадьбу Лорен Санчес и Джеффа Безоса, которая состоится в Венеции на следующей неделе.
Партнер артистки, британский актер Орландо Блум посетит этот праздник любви в гордом одиночестве, что лишь подлило масло в огонь слухов о том, что между ним и Перри давно не все в порядке. Об этом сообщило издание TMZ.
Отношения на расстоянии из-за постоянных гастролей, неуверенность Кэти в ее профессионализме из-за невысоких оценок ее нового творчества, и свадьба, которую Блум и Перри никак не могут сыграть уже 6 лет - все это наложило отпечаток на отношения звезд. Одиночество Блума на чужой свадьбе - лишь один из паззлов проблемы. Это подтвердила Daily Mail близкая подруга певицы, которая осталась анонимной.
"К сожалению, они на грани. Боюсь, это не выглядит многообещающе", - сообщила она.
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Кто такая Кэти Перри?
Кэти Перри — американская певица, композитор, автор песен, актриса, посол доброй воли ООН. 13 раз номинирована на премию "Грэмми", имеет 6 наград Billboard Music Awards. Женщина года по версии издания Billboard (2012). Входит в список самых высокооплачиваемых музыкантов.
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