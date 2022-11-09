УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
  1. Главная
  3. Stars

Радиоведущий расплакался читая диктант по украинскому языку

9 ноября 2022, 15:45

Радиоведущий расплакался читая диктант по украинскому языку

Радиоведущий Роман Коляда, который находился в студии, когда украинская актриса Ада Роговцева начитывала диктант ко дню украинской письменности, расплакался.

В этом тяжлом, 2022 году диктант назывался "Твой дом". Его автором стала украинская писательница и режиссер Ирина Цилык. В тексте диктанта речь идет о родном доме и о том, как он, несмотря на нещадные обстрелы оккупантов, превращается в настоящую крепость для своих жильцов.

Ведущий очень эмоционально отреагировал, потому как его собственный дом российские оккупанты стерли с лица земли. Он не смог сдержать слез отчаяния. "Я еще продержусь 20 минут, а потом пойду пореву", - сказал он при финальном зачитывании диктанта.

"Рома, я тоже растрогана. Твой дом, я знаю, полностью разрушен, а мой именно такой, как в тексте: "Пошрамований і беззахисний під час великої біди", - добавила Ада Роговцева.

Напомним,

Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:04

Пытаются притормозить натиск ВСУ: войска РФ взорвали все мосты на правобережье Херсонщины – Хлань

16:04

Приметы на 10 ноября: 3 вещи, которые категорически нельзя делать в этот деньВидео

15:56

Умом не блещут: пять женских имен, чьи владелицы постоянно делают глупостиВидео

15:45

Радиоведущий расплакался читая диктант по украинскому языку

15:32

"Наша цель – победа света над тьмой": Настя Каменских поразмышляла, как украинцев сменила войнаВидео

Реклама
15:31

Выступление сына защитника Мариуполя и новые советники: каким будет 2 эпизод Нокаутов Голосу країниВидео

15:28

Украинские артиллеристы и связисты получили внедорожник и микроавтобус при содействии Favbet Foundation

15:20

Херсон удерживают от 30 до 50 тыс. войск РФ, ВСУ нужно время, чтобы его отбить – ГУРВидео

15:13

Скандальный коллаборант Кирилл Стремоусов погиб: все подробностиВидео

15:09

Зима наступит по расписании: синоптики рассказали, когда темперута опустится до минус 21Видео

15:04

Вкуснейшие маринованные грибы на зиму: простые рецепты за 20 минутВидео

14:56

"Висели по всем деревьям": под Херсоном оккупанты разлетались из-за "прилета" в кафе во время обедаВидео

14:42

Будто только с ювелирки: как почистить золото в домашних условиях

14:37

Новый год 2023: как правильно отпраздновать, чтобы счастливо прожить следующий год

14:37

Звезда фильмов-номинантов на Оскар вышла замуж за украинскую режиссерку

14:27

"Кремль истощен": Подоляк объяснил истерику Путина относительно переговоровВидео

14:24

Названы продукты, которые могут помочь людям с проблемами сердца жить дольше

14:16

Как номер телефона влияет на жизнь: простой способ узнать судьбоносное число

14:06

"РФ пытается заставить Украину вести переговоры": в разведке объяснили коварные методы КремляВидео

13:49

Седокова показала достоинство мужа и ответила на слухи о разводе

Реклама
13:45

"Начнется восстание": Беларусь вряд ли вторгнется в Украину - генерал СШАВидео

13:25

Гороскоп на сегодня 9 ноября для всех знаков Зодиака: Овнам - карьера, Водолеям - эмоции

13:21

Путин собирается передать власть еще в этом году: аналитик назвал имя избранного кандидатаВидео

12:57

Знаки Зодиака, которым повезет в ноябре встретить любовь, получить прибыль и повышение

12:39

"Это принесет им беду": генерал Ходжес назвал цели США в случае ядерного удара РФВидео

12:29

Российский флот оказался бесполезным, Россия проигрывает морской боймнение

12:08

Первая жена Сергея Притулы показала редкое фото сына от шоуменаВидео

12:00

Дорогущая ракета полетела в никуда: россияне пытались атаковать украинскую ПВО, но промазалиВидео

11:51

В Херсонской области взорваны пять мостов и переправ, флаги РФ в Херсоне исчезли почти везде - СМИВидео

11:45

"Путин потерпел неудачу": Россия потеряла в боях с ВСУ половину танков - Пентагон

11:42

"Срочно нужны сталинские репрессии": российские элиты напуганы из-за заявления Пригожина - BloombergВидео

11:32

Зачем замачивать одежду в уксусе: устранит одни из самых сложных пятен

11:08

"Путин бегает за Зеленским": Фейгин объяснил, почему в Кремле так хотят переговоровВидео

11:08

Как зарядить ноутбук с помощью повербанкаВидео

10:54

В Канаде девочка отдала Kalush Orchestra свои 500 долларов на нужды ВСУВидео

10:41

Стрельба в больнице: в Мелитополе кадыровец выстрелил в лицо пациентуВидео

10:39

У Галкина обнаружилось солидное наследство от родителей

10:33

Показала фигуру в купальнике: Королёва разделась на камеру

10:14

Зеленскому пришлось смягчить позицию по переговорам с РФ после подталкиваний от Байдена - PoliticoВидео

09:44

"Это будет катастрофа": Столтенберг заявил, что войну нельзя завершать на условиях Кремля

Реклама
09:42

Как заставить мужчину работать и зарабатывать больше: 4 секретные фразы

09:37

ВСУ показали россиянам, чье Запорожье: для 150 оккупантов прошедшие сутки стали последнимиВидео

09:33

Партизаны под Мелитополем подорвали церковь с оккупантами - мэрВидео

09:20

Что-то стало холодать: что сделать, чтобы батарея лучше грела

09:14

"У деда крыша съехала": озверевший Киркоров отхлестал поклонника по лицу

09:05

Просто спали – и в один миг их не стало: в Запорожье российская ракета убила супермодель и ее семью

08:30

Центр авто предупреждает: в Украине увеличили штрафы для водителей за непрохождение технического контроля новости компании

08:29

Адская ночь в Днепре: россияне ударили Градами и дронами-камикадзе, есть раненыеФотоВидео

08:25

Старая Европа уже побаивается Украинымнение

08:19

Херсон будет освобожден: США хотят обеспечить ВСУ всем тем, что нужно прямо сейчас - ПентагонВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять