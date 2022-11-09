Радиоведущий расплакался читая диктант по украинскому языку

Радиоведущий Роман Коляда, который находился в студии, когда украинская актриса Ада Роговцева начитывала диктант ко дню украинской письменности, расплакался.

В этом тяжлом, 2022 году диктант назывался "Твой дом". Его автором стала украинская писательница и режиссер Ирина Цилык. В тексте диктанта речь идет о родном доме и о том, как он, несмотря на нещадные обстрелы оккупантов, превращается в настоящую крепость для своих жильцов.

Ведущий очень эмоционально отреагировал, потому как его собственный дом российские оккупанты стерли с лица земли. Он не смог сдержать слез отчаяния. "Я еще продержусь 20 минут, а потом пойду пореву", - сказал он при финальном зачитывании диктанта.

"Рома, я тоже растрогана. Твой дом, я знаю, полностью разрушен, а мой именно такой, как в тексте: "Пошрамований і беззахисний під час великої біди", - добавила Ада Роговцева.

Напомним,